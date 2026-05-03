El Mundial de fútbol ya ha empezado: Panini pone a la venta la mayor colección de cromos de la historia

El Mundial de 2026 ya ha empezado. Mucho antes de que el 11 de junio se enfrenten México y Sudáfrica en la jornada inaugural en el estadio Azteca. Y no lo disputan 48 selecciones, sino 130 países. Ni participarán solo los 26 futbolistas convocados más las decenas de integrantes de cada delegación, sino millones de personas.

El Mundial ya ha empezado porque ya está a la venta la colección de cromos oficial del evento. La más grande jamás diseñada en correspondencia al aumento de equipos participantes, de 32 a 48, respecto del anterior de Catar (2022). Un esfuerzo logístico que corre en todas las direcciones, a veces desconocido.

El 1 de abril terminaba la fase previa mundial con la clasificación del último participante, Irak. La noche anterior habían entrado República Democrática del Congo, Suecia, Bosnia, Suecia y la República Checa. Hasta entonces estaba todo parado, con varias páginas pendientes de cerrarse y otras preparadas (Italia, Polonia… las que cayeron eliminadas en la eliminatoria) que se iban a basura, al margen de que debían enviarse a la imprenta 20 adhesivos por selección. Ese mismo día, previo acuerdo con la FIFA, arrancaba la frenética cadena de producción de cromos en la fábrica de Panini en Módena (Italia) en turnos de 24 horas los siete días. Dos semanas y media después, la colección salía a la calle.

Lamine Yamal, Messi, Vinícius, Kane y Haaland. / Panini

Adultos que se reenganchan

Miles de álbumes y millones más de cromos recorren el mundo, del sobre al álbum, y de mano en mano para el intercambio. El coleccionismo no es una actividad que vaya a la baja con las nuevas tecnologías, sino que se mantiene entre los niños y adquiere un repunte cuando se produce un acontecimiento como la Eurocopa o el Mundial. Los padres y los abuelos que fueron coleccionistas de críos se reenganchan a la pasión. El de Catar marcó un récord de éxito y de ventas por cuanto se celebró fuera de la temporada habitual veraniega; se disputó dentro del calendario escolar, con los colegios abiertos y los estudiantes en activo, y el consumo se disparó.

España es la filial más importante de Panini en Europa y uno de los países de mayor afición a los cromos y las cartas, o las trading cards, una versión expandida desde Estados Unidos. La colección más seguida es la de la Liga española, cuya próxima edición se está diseñando. Cada colección se prepara con tres o cuatro meses de antelación, cuenta Lluís Torrent, director general de Panini España. La colección de adhesivos consta de 990 cromos y 630 cartas.

Imágenes de cromos de varias selecciones. / Panini

Secuestro de camiones

La falta de tiempo ha obligado a frenar la impresión de otras colecciones para proteger la edición mundialista de este verano. En Módena se estampan los cromos de todo el mundo excepto América. En Brasil existe una planta productora para todo el continente. Mientras España lidera la facturación europea, pero Brasil es el líder mundial en consumo, sobre todo cada cuatro años.

“Hace ocho años hubo un grave problema porque con el secuestro de varios camiones que distribuían los cromos; en el torneo de Catar, modificaron los vehículos y las dos puertas sólo se abrían con un código que debía coincidir con el del destino final del vehículo”, explica Torrent. En Argentina, el inconveniente fue otro: hubo una crisis de abastecimiento por las limitaciones que había establecido el gobierno para las importaciones. Una crisis provocada parcialmente por la paranoia que desató la posibilidad de que fuera el último Mundial de Lionel Messi. Una paranoia que se repetirá cuatro años después en el evento tripartito de Estados Unidos, México y Canadá. Su sucesor, Lamine Yamal, jugará el primero y desatará un interés parecido.

Lionel Messi, en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. / Alberto Estévez / EFE

Mito falso

Es falso el mito de que existe una carestía de determinados futbolistas para incentivar las ventas. “Hace 47 años, en la primera entrevista que me hizo una radio, ya me preguntaron por esto”, responde despreocupadamente Torrent, que entró en la industria procedente del sector inmobiliario en 1979 y por la insistencia de un cliente belga que, a su vez, era cliente de la familia Panini en Italia. “Una vez fui a Sevilla y el conductor del primer taxi me dijo que no le salían los cromos del Sevilla; el mismo día, otro taxista era bético y se lamentó exactamente de lo mismo, que no le salían los del Betis”.

El diseño de los álbumes y la producción editorial se efectúa en Italia, pero la elección de los componentes de cada equipo parte de cada filial. En la sede de Torroella de Montgrí reside la de España y Portugal.

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Xavi Simmons se lamenta en un partido de Países Bajos en la última Eurocopa de 2024. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

“Tenemos un equipo de fútbol magnífico, con una experiencia y una intuición enorme”, destaca Torrent del grupo que lidera Juan Pedro Martínez, exdirector de Don Balón. Hasta Vicente del Bosque, explica, le compartió su admiración por el grado de acierto, “un 90%” precisa, de los 20 nombres que salen en la doble página de la selección española. Se han escogido cuatro o cinco meses antes de que salga la lista definitiva. No pueden preverse, por supuesto, imponderables como las lesiones. El neerlandés Xavi Simons, por ejemplo, sale en la colección, pero no irá al Mundial por la grave lesión que se produjo el pasado fin de semana.