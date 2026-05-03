El Madrid liquida al Espanyol con un gran Vinicius y retrasa el alirón del Barça

No hubo reacción milagrosa del Espanyol y el cuadro perico sumó su partido número 17 sin ganar. Si no había vencido antes en todo el 2026 la lógica llevaba a decir que el Real Madrid no era el rival propicio para romper la desastrosa racha. Ni siquiera el precedente del curso pasado, cuando el equipo de Manolo salió victorioso en la misma cita con el gol de Romero, alentó a los blanquiazules, que sucumbieron en la segunda mitad ante un Vinicius colosal. El conjunto de Arbeloa salvó el primer match ball y se evitó la humillación del pasillo en el clásico del Camp Nou del próximo domingo. Un empate basta al Barça para cantar el alirón.

Todos los culés estaban pendientes del duelo de Cornellà para completar un fin de semana de gloria tras el triunfo en Pamplona. Si el Madrid no vencía el título de Liga habría quedado ya certificado. Es cierto que en la primera mitad hubo partido. El Espanyol plantó cara y tuvo sus opciones, pero se diluyó tras el descanso y acabó sumando otro fiasco. Los pericos se encuentran a cinco puntos del descenso, pero si el Sevilla vence este lunes a la Real Sociedad la distancia se reduciría a tres. Un drama.

Expulsión corregida

Encaró Manolo el pulso contra el Madrid con tres novedades en su once. Rubén Sánchez, Dolan y Roberto suplieron a Pere Milla, Ngonge y Kike García. Sorprendió especialmente el primero, que respondió a la confianza con una actuación notable en la banda derecha. En los blancos, ni siquiera la baja de Mbappé abrió el camino a Gonzalo, que siguió postergado en el banquillo.

Manolo González se lamenta durante el partido de este domingo contra el Madrid. / Siu Wu / EFE

Empezó el duelo con buen ritmo y Roberto lanzó por la borda la primera ocasión local poco antes de que Vinicius topara con el palo tras tocar el balón en El Hilali. El brasileño y el lateral de L’Hospitalet mantuvieron un tenso duelo desde la puesta en escena. El madridista, tan excitado como siempre, vio una amarilla en pleno roce callejero con Omar, que estuvo cerca de irse a la calle. El VAR le salvó con justicia. Gil Manzano, condicionado ya por el pique entre ambos, le mostró la roja en una acción que acabó finalmente con amarilla.

La ocasión de Cabrera

Avanzó el primer tiempo con intensidad y desacierto a partes iguales. Terrats pudo avanzar a los pericos a la media hora pero remató mal, mientras Valverde y Brahim tampoco atinaron antes del último intento de Cabrera desbaratado por Lunin. El central cabeceó un córner en una de esas jugadas que daban puntos en la primera vuelta, cuando todo era felicidad para los blanquiazules. El panorama ha cambiado en la segunda, en la que se acumulan las desgracias para un bloque que encara las cuatro últimas jornadas en el túnel del terror de la Liga.

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Los jugadores del Madrid regresaron de los vestuarios con una piña inédita que no hacía presagiar nada bueno para los pericos. Así fue. Vinicius decidió prolongar la lucha por la Liga con dos golazos, el primero tras una pared con Gonzalo, ya recuperado de nuevo para la causa, y el segundo con un misil por la escuadra con taconazo previo incluido de Bellingham. En 11 minutos, el equipo blanco resolvió el envite y dejó sin respuestas a un Espanyol bloqueado.