Las lágrimas de Alexia Putellas en otro Camp Nou histórico: "Es nuestra capitana, nuestra líder"

La emoción lo superó todo. Desbordó a todos los presentes, conscientes de que el momento vivido no se iba a volver a repetir. Vivir la historia no lo puede hacer todo el mundo. Y los más de 60 mil aficionados que llenaron las gradas del Camp Nou presenciaron cómo el conjunto de Pere Romeu se hizo con el billete a su sexta final de la Champions consecutiva. También lo sintieron las propias futbolistas, que se encontraron en un escenario majestuoso, una cita histórica y momentos que quedarán para siempre.

El Camp Nou fue el epicentro de toda la ilusión y felicidad. Los aficionados, mayores y pequeños, se juntaron una vez más (y por última vez en la temporada) en el feudo azulgrana para alentar a las suyas. Fue hipnótico todo lo que rodeó el partido: el himno a capela, banderas ondeando cada pocos minutos y un final eléctrico que terminó favorablemente para el Barça. "Cómo para no emocionarme, otro Camp Nou lleno...", confesó Alexia Putellas después del encuentro. La capitana se emocionó en más de un momento durante el partido, pero sin duda cuando rompió a llorar al ser sustituida en el 85. Le pasó el testigo y el brazalete a Patri Guijarro y se marchó del terreno de juego. "Le dije que era la mejor", explicó Patri de ese instante. "Que íbamos a aguantar, pasara lo que pasara, para estar en Oslo. Es nuestra capitana, nuestra líder. El partido ya estaba casi sentenciado en ese momento, pero había que asegurar la plaza en la final", añadió.

-La jugadora del Barcelona F Alexia Putellas celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

No sabemos si será la última vez, pendiente aún todo el barcelonismo de su futuro, ya que acaba contrato al final de este verano, pero Alexia hizo que los cimientos del Camp Nou temblaran. Y dio rienda suelta a sus emociones. "No es malo mostrarlas. Y al ver el cambio me han salido las emociones que llevo aguantando toda la semana", añadió Alexia.

Una vuelta con ovación

Para quien también fue un día especial fue para Aitana Bonmatí. La centrocampista volvió a pisar el verde del estadio azulgrana 154 días después. “Ha habido mucho sufrimiento en el camino. Estoy feliz por volver. Ha sido un reto duro y diferente, pero gratificante. Ahora, a por más”, relataba Aitana después de disputar unos minutos ante el Bayern de Múnich. “Han sido cinco meses duros. Piel de gallina y muy feliz. He tenido un rato para volver a coger ritmo después de 5 meses. Gracias al Camp Nou por la ovación; yo también quiero mucho a este club”, añadió la jugadora, que puso punto y final a unos meses muy complicados.

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Pere Romeu ha sido testigo de excepción. Desde la banda ha presenciado ambos instantes y el técnico confesó estar muy satisfecho del papel de sus dos grandes estrellas. “Estoy muy contento de que haya podido tener minutos de calidad”, explicó Romeu sobre el regreso de Aitana, así como también se mostró “agradecido” a la afición por su entrega. Queda menos de un mes para Oslo. La final ya tiene contendientes y estos se conocen a la perfección.