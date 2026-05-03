Automovilismo
El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas por la previsión de tormentas
La carrera arrancará, por tanto, a las siete de la tarde en horario peninsular español tras un acuerdo con la FOM y el promotor de la prueba
EFE
El Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida, adelantará tres horas su salida, debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos.
Así lo acaba de hacer público la FIA, que, tras mantener conversaciones con la FOM -el principal organismo responsable de la F1- y el promotor de la prueba, informó de que la salida de la prueba se dará a la una de la tarde, hora de local, es decir, tres horas antes de lo previsto inicialmente. La carrera arrancará, por tanto, a las siete de la tarde en horario peninsular español.
Fuertes lluvias
"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", reza el comunicado hecho público este sábado por la FIA en el circuito de Florida.
"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", añade el mensaje de la Federación Internacional.
- El Barça activa la investigación por las altas comisiones en el fichaje de Griezmann y pide que declare el jugador
- Osasuna – Barça, hoy en directo: última hora de partido de liga
- Vicky López, futbolista del Barça: 'Cuando me acerqué más a Dios fue al venir al Barça
- Víctor Muñoz, el hijo del celador que superó el olvido: 'Cuando se fue del Barça todos le perdimos de vista
- Aleix Gómez lidera a un Barça que se acerca a la Final Four de Colonia
- La peste porcina pone en riesgo el paso del Tour por Collserola
- Ahora aún duele más que te haya eliminado el Atlético
- Madrid corona a Marta Kostyuk, la tenista que niega el saludo a sus rivales rusas: '¡Gloria a Ucrania!