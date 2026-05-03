Flick dice que irá a ver el mago Popo mientras espera el Espanyol-Madrid que le puede convertir en campeón

Campeón virtual, con 14 puntos de ventaja sobre el Madrid, que puede sumar 15 si el Barça no gana ningún punto en los últimos cuatro partidos, Hansi Flick se escuda en las matemáticas para no dar por conquistada la Liga. Necesita el vigente campeón, que su gran rival empate o pierda en su visita al Espanyol (21 horas), cuyas cuitas se enfocan en evitar el descenso. Mientras espera a que llegue la hora del desenlace. el entrenador del Barça se irá a ver la función del Mago Pop. El artista, como si fuera un futbolista, arrastra una lesión que le podría obligar a cancelar la función.

"Tengo entradas para ir, creo que es el último espectáculo", acabó reconociendo, temeroso de perder la discreción de su vida privada por el entusiasmo de los culés, que soltaban ya su alegría con el triunfo de Pamplona, el décimo consecutivo, desde la última derrota en Girona.

Los jugadores del Barcelona celebran la victoria, al término del partido disputado en El Sadar. / Villar López / EFE

“Todavía no es el momento, hay que esperar", defendía Flick para conservar la mínima prudencia, tan mínima como las posibilidades de que el Madrid dé el vuelco o que este Barça, que ya ha sumado los 88 puntos que le proclamaron campeón el pasado año, no sirven para revalidar el título.

"Lo más importante es que hemos hecho nuestro trabajo y estoy muy contento y orgulloso del equipo, lo demás no está en nuestra mano", se justificaba el entrenador. "Esperaremos a ver lo que pasa mañana [domingo], pero estamos en muy buena situación, con 14 puntos de ventaja. Si ganamos el título mañana lo celebraremos, claro. Y si es en la semana que viene, también", explicó con cierta indiferencia, sin dejar de reconocer que se sentía "feliz, realmente feliz".

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Sin embargo, tras analizar someramente el control que ejerció el equipo en el juego y la solidez del trabajo defensivo ante un Osasuna "muy fuerte", hizo una lectura general de la temporada. “He tenido que manejar y gestionar muchas lesiones, creo que ha sido lo más complicado. Pero, por otro lado, he visto que el equipo ha jugado fantástico, ha crecido en muchos aspectos y eso es bueno para el futuro. Es un equipo que tiene espacio y potencial para seguir creciendo en las próximas temporadas. Estamos en el inicio del proyecto. No ha acabado, lo estamos comenzando”.