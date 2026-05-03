RCD Espanyol - Real Madrid, hoy en directo: última de hora del partido que puede hacer campeón de Liga al Barça

El RCD Espanyol y el Real Madrid se enfrentan esta noche, a partir de las 21.00 horas, en un partido clave para la resolución de la Liga. En caso de empate o de victoria local en Cornellà-El Prat, el Barça se convertiría matemáticamente en ganador del campeonato por segundo curso consecutivo.

Solo la victoria blanca aplazaría el alirón culé. En ese escenario, al equipo de Hansi Flick le bastaría con empatar en el clásico del Camp Nou que se disputa el domingo que viene. Ajenos a esas cuitas vive un Espanyol que todavía no ha ganado en la segunda vuelta y que necesita los tres puntos para alejar la amenaza del descenso.

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En EL PERIÓDICO les contamos minuto a minuto lo que suceda en el Espanyol-Real Madrid.

Las cuentas de la Liga Empezamos con las cuentas para el título. Y son sencillas. Si el Espanyol gana, el Barça sería matemáticamente campeón de Liga esta noche.

el Barça sería matemáticamente campeón de Liga esta noche. Si hay empate, el Barça sería matemáticamente campeón de Liga esta noche.

el Barça sería matemáticamente campeón de Liga esta noche. Si el Real Madrid gana, el Barça todavía no sería campeón. Tendría que empatar el clásico del Camp Nou o sumar dos puntos en las otras tres jornadas restantes si perdiera.