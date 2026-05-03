Mas Barcelona
Dani Ballart, excampeón olímpico de waterpolo: "En Catalunya somos referentes mundiales; cada fin de semana se disputan tantos partidos como en Brasil en todo un año"
Medallista olímpico en Barcelona 92 (plata) y en Atlanta 96 (oro). Es el actual entrenador de la sección femenina del Club Natació Mataró
“Me quiero morir siendo entrenador, porque aquí he encontrado mi auténtica vocación”
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Tranquilo, midiendo cada una de sus palabras, mantiene un físico similar al que tenía cuando se introducía en la piscina, visita el plató de Mas Barcelona este jugador de waterpolo olímpico, medalla de oro como integrante del combinado de la selección española en los JJOO de Atlanta, y medalla de plata en los recordados JJOO de Barcelona. Tras pasar por diferentes clubs, Dani está dirigiendo el banquillo de la sección femenina del Club Natació Mataró. “No entraba en mis planes ser entrenador, pero una vez lo he probado tengo mejores sensaciones que cuando era jugador”. Una primera revelación sorprendente.
Su recuerdo de los JJOO de Barcelona es inesperadamente ingrato: “Queríamos que se acaben cuanto antes; estábamos muertos y destruidos con una preparación física horrorosa para disputar aquellos Juegos y llegamos sobre entrenados”.
Cuando llegó la retirada optó por marchar en dirección contraria al waterpolo con una sensación que fue muy traumática. De hecho, “el waterpolo fue mi primer gran amor, un idilio extraordinario, pero cuando se acaba hace daño”. Es que no hay nadie que esté feliz para retirarse, pero un golpe de suerte le puso de nuevo en las piscinas desde la gestión de un entrenador, y sin saberlo comprobó que esa era su auténtica vocación.
Que en cada barrio de Barcelona haya un club de natación, no pasa en ninguna parte.
El waterpolo español es un espejo para todos los países del mundo. Lo que sucede en Catalunya, especialmente Barcelona y alrededores, no pasa en otro lugar del mundo. Para que nos demos cuenta de la dimensión de este deporte, cada fin de semana se disputan 90 partidos de waterpolo de todas las categorías. Y los mismos 90 partidos son los que se disputan en Brasil durante todo un año. No hay más preguntas, señoría.
¿Y cómo se ve Dani Ballart, de aquí a tres o cinco años? “Pues entrenando. “Me quiero morir siendo entrenador, porque aquí he encontrado mi auténtica vocación”. Chim-pum.
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