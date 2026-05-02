Vicky López, futbolista del Barça: "Cuando me acerqué más a Dios fue al venir al Barça"

Casa no tiene que ser un lugar físico. Puede ser un momento, una persona, una idea, una creencia. Vicky López (Madrid, 2006) ha hecho de Barcelona su hogar y, con tan solo 19 años, ya se ha erigido como un diamante del fútbol. Antes de la vuelta de las semifinales de Champions frente al Bayern en el Camp Nou (domingo, 16.30 h.), la centrocampista reflexiona en EL PERIÓDICO sobre la identidad, la fe, el deporte del que lleva enamorada toda su vida y las personas que la están acompañando y cuidando en este camino.

¿Cómo estás? Te encuentras ante un partido que todo el mundo quiere jugar.

Estoy bien, y creo que el equipo, en general, también.

¿Cómo se afronta eso de jugar en un Camp Nou lleno? Es un estadio especial.

Me centro en el día que toca. No me gusta pensar mucho en el domingo, porque si no ya vendrían los nervios. Prefiero vivir el día a día, y cuando llegue el momento, disfrutarlo al máximo.

¿Es muy diferente la atmósfera y cómo lo vives y cómo lo sientes?

Yo sí que lo vivo muy 'heavy'. Para mí, volver a jugar en el Camp Nou es como volver a cumplir un sueño. Saber que puedo jugar en un gran estadio como el Spotify Camp Nou un día más, para mí y para mi familia, es seguir cumpliendo sueños.

¿Cómo vive tu familia todo este camino? No sé si el sueño llegaba tan lejos.

Mi familia lo vive casi más que yo, no con más ilusión, sino con más nervios. Al final ellos no son los que juegan, solo me pueden ver desde la grada o desde casa. Por suerte, este fin de semana va a poder venir mi familia también, así que los tendré aquí cerca. Ahora soy totalmente otra. Es verdad que he mejorado mucho en muchos aspectos. Mi familia y yo sabemos el tipo de jugadora que soy, lo que puedo aportar al equipo, cómo me puedo desenvolver en el campo y ojalá que poco a poco siga saliendo esa Vicky.

¿En el Camp Nou se disfruta más? ¿Eres más consciente?

A mí me encanta jugar al fútbol. Lo juego porque disfruto. Solo tengo 19 años, hace cinco estaba con mis amigos jugando en el colegio, imaginándonos que estábamos en la Champions. Lo vivo muy de cerca. Ha sido todo muy rápido, y para mí es súper especial poder vestir esta camiseta, jugar en grandes estadios. Lo vivo de una manera diferente, creo. Me encanta hacer disfrutar a la gente esa buena 'vibra' que hay cuando se hace una bonita jugada, ya sea individual o colectiva en el campo, cómo conecta a la gente, me encanta.

Eres disfrutona en el campo.

Sí, sí. La verdad es que cada vez voy siendo más yo en el campo. Voy disfrutando más, me atrevo más, pero aún queda mucha Vicky por ver.

¿Te ves tímida aún?

Es mi primer año, por así decirlo, que estoy jugando más partidos. Me gusta hacer las cosas poco a poco.

¿Cómo ha sido este año para ti?

Desde que he empezado a jugar más me he sentido cómoda. Creo que estos últimos tres años, que no he venido jugando tanto, me he preparado bien para cuando se me necesitase. Por esa parte estaba tranquila, porque yo sé que estos tres años todo lo que dependía de mí lo he hecho siempre al cien por cien, para cuando se me diese la oportunidad poder estar lo más tranquila posible y poder ser yo.

No empezaste en La Masia, pero la realidad es que la percepción es que eres de la casa.

Es que ya es mi cuarta temporada aquí y se dice pronto. Llegué con 16 años, al final también La Masia terminó de formarme.

¿Aprendiste catalán en todo este tiempo?

Sí [ríe].

Te iba a decir, ¿hacemos la entrevista en catalán?

No, hoy no, porque estoy un poco cansada del entrenamiento y pensar me va a cansar más.

Sant Joan Despi (Barcelona) 29.04.2026 Deportes Entrevista con la centrocampista del FC Barcelona, Vicky López, en el estadio Johan Cruyff, horas antes del decisivo duelo de semifinales de Champions contra el Bayern. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

¿Cómo ha sido eso de aprender catalán?

A ver, he de decir que en entrevistas hablo mucho peor que luego con la gente, porque tener una cámara al lado me pone un poco nerviosa. Al final es lo mínimo que puedo hacer por la gente, por los 'culers'. No me ha costado nada decir que no lo he estudiado en ningún momento, en el colegio no tenía que ir a la clase de catalán, simplemente de escuchar, de estar con gente que hablaba catalán e ir preguntando por curiosidad, por aprender el catalán.

Con muchas de las futbolistas con las que has convivido.

Sí, sobre todo los dos primeros años que me juntaba más con las chicas del B. Cuando quedábamos todas hablaban catalán, y al principio sí que estaba así de brazos cruzados. Yo no entendía nada, pero poco a poco iba preguntando. Hay veces que digo, venga, vamos a hablar catalán. Nos ponemos Salma y yo a hablar catalán con Patri, Cata, Pina y tal, y sale fluido.

¿Cómo está siendo convivir en este vestuario?

No creo que en todos los vestuarios de equipos tan grandes haya tan buen rollo como en el nuestro. Creo que también esa mezcla de juventud con veteranía ha ayudado mucho. También el tipo de personas que somos: gente divertida, que nos gusta sonreír, hacer bromas. Cuando el equipo está bien fuera, dentro del campo se nota.

Entrevista con la centrocampista del FC Barcelona, Vicky López, en el estadio Johan Cruyff, horas antes del decisivo duelo de semifinales de Champions contra el Bayern. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

Al principio de temporada hablábamos de la plantilla corta, de la situación que está viviendo el equipo, de las posibles salidas que puede haber en verano. ¿Cómo lo estás viviendo desde dentro?

Eso es más el futuro. La gente que estamos aquí vamos a darlo todo por conseguir los cuatro títulos esta temporada, y luego ya se verá con los rumores que están habiendo. Estamos en buen momento, siempre hay cosas que mejorar, nosotras somos las primeras que lo sabemos y que trabajamos día a día.

Vicky López ya no es solo una futbolista. Vas más allá. Este año presentas tu marca personal de manera distinta, con un logo y unos proyectos que verán la luz pronto.

Me gusta poder relacionarme con el fútbol, no solo dentro del campo, sino también fuera. Tener esa identidad, hacer nuevos proyectos que también me ocupen la mente de vez en cuando.

¿Es muy complicado desconectar del fútbol a veces?

Yo te diría que sí, sobre todo después de un partido, porque siempre tienes esa jugada en la cabeza. Ya puedes estar cenando con la familia, que además, aparte de que ellos te lo vayan a decir, tú lo tienes en mente. A mí me pasa que hasta el próximo entrenamiento no desconecto de ese partido. Cuando paso más tiempo con mi familia, con mis amigos, sí que no estoy pensando en fútbol. Casi siempre sí, pero hay veces que no.

¿Cómo desconectas o cómo lo intentas?

Quedando con mis amigos, con la tele, con el equipo, estando con la familia, también leyendo o yendo a la iglesia.

La fe es una cosa muy importante para ti, muy presente en el día a día. ¿Cómo llegó a ti o cómo te relacionas tú con la fe o con la religión?

Para mí Dios es todo. Desde pequeña me he criado en la fe cristiana. Con mis abuelos iba a la iglesia. Sí que es verdad que cuando eres pequeño no te das realmente cuenta. Cuando me acerqué más a Dios fue al venir aquí, a Barcelona. En mi caso fue que estaba pasando un mal momento. Fue como intentar eso, acercarme más a Dios y a raíz de ahí veo la vida de otra manera. No sé, tengo esa paz dentro sabiendo que Dios está conmigo. Hay gente que esto no lo entiende, pero yo cuando hablo de Dios con mis amigos que también son creyentes, es como que no se puede expresar. Pero que nos entendemos unos a otros. Cuando voy a la iglesia, la paz que siento es muy grande. Para mí es todo al final.

Entrevista con la centrocampista del FC Barcelona, Vicky López, en el estadio Johan Cruyff, horas antes del decisivo duelo de semifinales de Champions contra el Bayern. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

¿En qué te ayudó o qué te hizo entender de otra manera?

El ser creyente cambia tu forma de ser porque quieres hacer las cosas bien, quieres ser una buena cristiana. Empiezas a no preocuparte por problemas que realmente no dependen de ti. También tener esa tranquilidad sabiendo que los planes de Dios son perfectos. Es tener la tranquilidad de que Dios está con cada uno de nosotros. Simplemente, tenemos que ser buenas personas, buenos cristianos, ayudar a la gente, que eso depende de nosotros al cien por cien y lo demás, al final, está en sus manos.

¿Antes de los partidos tienes algún ritual que tenga que ver con la fe o vas antes a la iglesia?

Me gusta ir a la iglesia mínimo una vez por semana. Si puedo los domingos, los domingos. Es cuando nos reunimos toda la comunidad y es muy bonito. Sí que me gusta rezar justo antes del partido. Simplemente para dar las gracias por poder estar jugando un partido más, por poder estar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Y, sobre todo, para tranquilizarme. Le pido que bendiga el partido, que pase aquello que él tenga preparado para mí. Que me mantenga tranquila, que me haga valiente en esos momentos. Y también tengo la foto de mi madre, que siempre la traigo conmigo. Desde el cielo sé que ella nos cuida a todos y que ve los partidos la primera. Mi madre fue la que nos descubrió a mi hermano y a mí. Ella fue la primera que nos llevó a un partido, y flipó cómo jugábamos. Se lo dijo a mi padre: 'Jesús, Jesús, nuestros hijos juegan súper bien, tienes que venir a un partido'. Yo estoy segura de que a ella le encantaría estar aquí. De hecho sería diferente. Pero es lo que ha tocado. Ella nos sigue desde el cielo y la siento como si estuviese aquí.

Y llega el final de la temporada.

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Aunque no quiera, sí que pienso en el domingo, y en la final de la Copa de la Reina. En que ojalá todo salga bien. Pero bueno, como he dicho antes, al final eso también está en manos de Dios. Yo tengo que trabajar en el día a día, intentar dar lo mejor de mí, seguir mejorando como jugadora para que, en esos momentos clave, pueda estar lo mejor posible.