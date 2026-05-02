Raphinha y Bernal vuelven para el penúltimo esfuerzo del Barça en la Liga

Con Lamine Yamal pensando en el Mundial y con Andreas Christensen apurando su recuperación para intentar reaparecer con el Barça para ser seleccionado por Dinamarca, Hansi Flick recupera dos refuerzos de lujo para el penúltimo esfuerzo: la visita a Osasuna. La victoria no reportaría aún la conquista del título, a la espera de que el Madrid tropiece en su visita al Espanyol de mañana.

Al grupo vuelven Raphinha y Marc Bernal, dos hombres importantes de trayectoria distinta. Raphinha ha salpicado su rendimiento con tres lesiones musculares que le han impedido adquirir el ritmo que le hizo volar la pasada campaña. Bernal se incorporó tarde, convaleciente de la operación de rodilla de la pasada campaña, y acabó conquistando la titularidad, hasta que otra lesión de tobillo le ha apartado. Los dos se perdieron la eliminatoria de la Champions con el Atlético, pero están a punto para los cinco partidos (o menos) que faltan para revalidar la Liga.

Marc Bernal, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, en el entrenamiento de este viernes. / Valentí Enrich / SPO

Demasiados cambios

No serán titulares debido al tiempo de ausencia ni las necesidades del Barça exigen su participación. El once inicial variará poco del que venció en Getafe, un lugar inhóspito. Una de las incógnitas es Robert Lewandowski, que a 25 días del final del contrato no hay noticias de una posible renovación. "Hemos hablado", admitió escuetamente Flick de la pérdida de protagonismo del goleador polaco. No compartió el diálogo.

En el regreso a El Sadar–la sede de su primera derrota liguera–el técnico no cometerá el mismo error que le condenó en el 4-2. Aquella tarde agitó al equipo "con muchos cambios", reconoció el viernes. Demasiados, vino a decir. Dio al titularidad a Sergi Domínguez, Pablo Torre y Pau Víctor. Era la antesala del segundo partido de la Champions ante el Young Boys y se había perdido el primero en Mónaco.

Robert Lewandowski se prepara para la sesión preparatoria. / Valentí Enrich / SPO

Esta vez, fuera de la Champions, ambiciona sumar la décima consecutiva del actual torneo. «Sólo me concentro en este partido. Primero hay que ganarlo, y eso significará que hemos hecho bien nuestro trabajo», expuso Flick, que no deseaba especular sobre otros escenarios acerca del desenlace del campeonato. En su visión tan recortada, en la que solamente entra el compromiso más inminente, Flick dijo no haber reparado en la posibilidad de cerrar la Liga con 100 puntos e igualar el récord del Barça de Tito Vilanova. Le costará que la plantilla mantenga la tensión competitiva para un logro honorífico.

La plantilla del Barça entrena en la ciudad deportiva con un nuevo mural del fondo. / Valentí Enrich / SPO

Individualidades contra colectivo

"Todavía no está hecho, hay que ganar más partidos", decía Flick, aunque se permitió hacer una reflexión anticipada si consiguen repetir el éxito de la pasada campaña en lo que pareció una alusión incluida al Real Madrid.

Noticias relacionadas

"Puedes tener a los mejores jugadores, pero para ganar títulos necesitas el mejor equipo", dijo, presumiendo de la solidaridad de la plantilla, con las conexiones existentes entre los canteranos, y del ambiente que rodea al vestuario. Se confesó incluso sorprendido de las reacciones de los aficionados en las escasas derrotas –"agradecen cómo juega el equipo, con esa entrega y esa confianza"– y respondió con contundencia si ve al Barça capaz de competir al mismo nivel que el Paris Saint Germain y el Bayern con el 5-4 que ofrecieron. "Al cien por cien". Su equipo ya estuvo el pasado año en la semifinal de la Champions.