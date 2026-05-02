Flick se empeña en que Gavi sea convocado para el Mundial

Cuando a Arbeloa le preguntaron si no preveía dar más minutos a Carvajal para tratar de que De la Fuente le convocara para el Mundial, el entrenador del Real Madrid contestó con desdén: "Tengo 23 jugadores y todos tienen opciones de ir al Mundial". No todo el mundo piensa así, claro. Antes del Osasuna-Barça, en Dazn le preguntaron a Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, por la lesión de Víctor Muñoz, que le mantendrá parado dos o tres semanas, quizá ya no vuelva a jugar en esta Liga. "Pero, hay un Mundial, ¿no?", respondió, deseoso de que su chico sea llamado por España.

A Hansi Flick nadie le ha preguntado por el Mundial. O no mucho, al menos. Sin embargo, es fácil intuir que el alemán lo tiene en la cabeza. Y, de manera especial, asociado a un nombre concreto: el de Gavi. El chico regresó hace un mes a la actividad tras su calvario de lesiones. Salió desde el banquillo en sus dos primeros encuentros y, desde entonces, enlaza cinco titularidades consecutivas.

El árbitro Díaz de Mera (i) muestra la tarjeta amarilla a Gavi, del Barcelona, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Iñaki Porto / Iñaki Porto / EFE

Mediocentro o extremo izquierdo

Sea de extremo izquierdo, sea de mediocentro, Gavi ha regresado para ser titular y acumular minutos. Parecía fuera ya de las quinielas para el Mundial, en una zona del campo en la que a De la Fuente le sobran las opciones de primer nivel, pero Flick parece empeñado en que recupere el tren, consciente como es de que el seleccionador tiene debilidad por el sevillano.

En El Sadar, con De Jong en el banquillo junto a Casadó y Bernal, Gavi volvió a ser el mediocentro defensivo del equipo. No le ofrece al equipo la fluidez con la pelota de varios de sus compañeros, los anteriormente citados, pero sí otras virtudes en campos tan ásperos como el de Osasuna o el del Coliseum de Getafe hace una semana. "Su intensidad es buena para nosotros", argumentó su entrenador.

Una hora de juego y una amarilla

Como en la visita al sur de Madrid, Gavi disputó la primera hora de partido, en la que contribuyó a mantener a Osasuna a cero (consumiendo el comodín de amarilla, tras una entrada sobre Raúl Moro) y en la que solo erró dos de los 57 pases que intentó. Haciendo, en definitiva, lo que se espera de un pivote defensivo.

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Es evidente que Gavi todavía no ha vuelto a ser aquel todocampista abrumador y pegajoso que está en todos los sitios a la vez y ejerce un efecto multiplicador en la intensidad colectiva del equipo. Parece cuestión de tiempo que lo sea. Flick lo sabe. De la Fuente, mientras deshoja la margarita que le ofrece el alemán, también.