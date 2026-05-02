Osasuna – Barça, hoy en directo: última hora del partido de liga

Muy buenas noches y bienvenidos! Esta noche en el El Sadar será la el lugar donde se den cita CA Osasuna y FC Barcelona. Partido de los que pesan, de los que marcan finales de temporada, con muchísimo en juego en la lucha por el campeonato.

El conjunto azulgrana llega con la obligación de ganar para dar un paso prácticamente decisivo hacia el título. Una victoria esta noche en Pamplona le permitiría al Barça depender de sí mismo para proclamarse campeón, en caso de que mañana el Espanyol empate o gane ante el Real Madrid en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Enfrente, Osasuna se hace fuerte en casa, con El Sadar empujando como siempre, dispuesto a complicarle la noche a un Barça que sabe que no puede fallar en este tramo final.

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Calientan los jugadores de ambos equipos sobre el verde. Sigue lloviendo en El Sadar.

Joan Domènech Las claves de la alineación del Barça Un solo cambio registra la alineación que presenta el Barça ante Osasuna. Un cambio y forzado, obligado. Hansi Flick acabó plenamente satisfecho del rendimiento del once azulgrana que venció en Getafe y amplía su confianza en los mismos hombres. La alineación del Barça en Pamplona: solo un cambio

Tercera titularidad seguida de Gavi

Diluvia Tremenda tormenta está anegando El Sadar. Un poco más de épica al encuentro, por si teníamos poca. Cortina de agua desde hace rato en el estadio donde a las 21h dará comienzo el partido.

Alineación del Osasuna Y estos son los de Lisci: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Torró, Moncayola, Moi Gómez, Rubén García, Raúl Moro; y Budimir.

¡Once azulgrana! Ya conocemos los elegido por Hansi Flick para el duelo: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Olmo, Gavi, Pedri; Roony, Lewandowski y Fermín. Regresa Eric García al lateral derecho, en lugar de Koundé.

Joan Domènech Regresos Al grupo vuelven Raphinha y Marc Bernal, dos hombres importantes de trayectoria distinta. Raphinha ha salpicado su rendimiento con tres lesiones musculares que le han impedido adquirir el ritmo que le hizo volar la pasada campaña. Bernal se incorporó tarde, convaleciente de la operación de rodilla de la pasada campaña, y acabó conquistando la titularidad, hasta que otra lesión de tobillo le ha apartado. Los dos se perdieron la eliminatoria de la Champions con el Atlético, pero están a punto para los cinco partidos (o menos) que faltan para revalidar la Liga. Raphinha y Bernal vuelven para el penúltimo esfuerzo del Barça en la Liga

Once azulrgana Ya conocemos los once elegido por Flick para el duelo contra el Osasuna: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Olmo; Roony Bardghji, Fermín y Lewandowski. Regresa Eric García al lateral derecho, en lugar de Koundé.

Las cuentas Las cuentas son muy claras para el título de Liga. Si el Barça gana hoy en el Sadar y el Espanyol gana o empata contra el Real Madrid no en el RCDE Stadium, los de Flick serán campeones, por segundo año consecutivo, del torneo de la regularidad. Para ello, el primer paso es llevarse los tres puntos ante el Osasuna,