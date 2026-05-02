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Osasuna – Barça, hoy en directo: última hora del partido de liga

Fermín y Lewandowski durante el partido contra el Getafe de Liga.

Fermín y Lewandowski durante el partido contra el Getafe de Liga. / JAVIER SORIANO / AFP

Laia Bonals

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Muy buenas noches y bienvenidos! Esta noche en el El Sadar será la el lugar donde se den cita CA Osasuna y FC Barcelona. Partido de los que pesan, de los que marcan finales de temporada, con muchísimo en juego en la lucha por el campeonato.

El conjunto azulgrana llega con la obligación de ganar para dar un paso prácticamente decisivo hacia el título. Una victoria esta noche en Pamplona le permitiría al Barça depender de sí mismo para proclamarse campeón, en caso de que mañana el Espanyol empate o gane ante el Real Madrid en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Enfrente, Osasuna se hace fuerte en casa, con El Sadar empujando como siempre, dispuesto a complicarle la noche a un Barça que sabe que no puede fallar en este tramo final.

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