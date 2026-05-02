El Lyon remonta ante el Arsenal y aguarda en la final de la Champions a Barça o Bayern (3-1)

El Olympique de Lyon levantó este sábado el 2-1 en contra del partido de ida, se impuso en la vuelta por 3-1, con un golazo final y decisivo en el minuto 85 de Jule Brand, y se clasificó para la final de la Liga de Campeones Femenina, en la que se enfrentará al Barcelona o al Bayern Múnich, que se miden este domingo.

Un premio a la ambición del Lyon, que en un minuto y medio creó su primera ocasión. No alcanzó Hegerberg a empujar el 1-0 entonces, pero fue una declaración de intenciones del equipo francés, ocho veces campeón de Europa, la última en 2022, contra el conjunto inglés, el vigente ganador de la competición con su segundo título de la historia, pero finalmente eliminado de esta edición. Porque si el Lyon sabía que necesitaba un gol para igualar la eliminatoria, dos para seguir adelante, después del 2-1 de la ida en el estadio Emirates de Londres, el Arsenal entendió que el camino también pasaba por buscar el triunfo, no por replegarse, esperar y conformarse con todo lo hecho en el duelo de vuelta en su casa.

A los seis minutos y 47 segundos marcó el Lyon. En un córner, el cabezazo de Heaps terminó en la red. La ubicación de Engen, en fuera de juego posicional, delante de la portera Van Domselaar, lo invalidó a través del VAR. Jonathan Giráldez preguntaba el porqué, la goleadora tampoco entendía la decisión, el público protestó. Fue anulado. Una decisión acertada.

Jule Brand celebra el tanto ante el Arsenal con sus compañeras / OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Y un alivio para el Arsenal, con todo lo que se le vino encima después. Dentro de la alta intensidad, la rápida transición del Lyon, más posesivo y más incisivo, rebasó al Arsenal. También Dumornay, derribada en penalti superado el cuarto de hora por Wubben-Moy. Dudoso al inicio, el vídeo reveló la infracción. El primer lanzamiento de Renard lo paró Van Domselaar, adelantada de la línea. El segundo, también ejecutado por la capitana local, lo anotó por el mismo lado que había lanzado antes: el 1-0.

Eliminatoria igualada ya en el minuto 21, entre las revisiones del VAR y la repetición de la pena máxima. Un problema para el Arsenal, que fue a más con el 2-0 en el minuto 35, cuando Diani remachó en el segundo palo, con una volea con la derecha, un nuevo saque de esquina mal defendido por el equipo inglés, que necesitaba una reacción.

El remate en el travesaño de Blackstenius, con un derechazo desde el borde del área, y el toque con la derecha de nuevo de la atacante que repelió el poste animaron al Arsenal en el inicio del segundo tiempo, con el encuentro mucho más abierto, con muchos más espacios y con el 2-1 de Russo para nivelar la eliminatoria en el 75.

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Pero la calidad de Jule Brand marcó la diferencia en el minuto 85. Su control con la derecha y su remate con la izquierda fueron magníficos, lejos del alcance de Van Domselaar, para clasificar al Lyon para la final de la Liga de Campeones Femenina. Su rival será el Barcelona o el Bayern Múnich.