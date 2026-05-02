Lebron James aúpa a los Lakers y da la estocada a los Rockets (78-98)

Los Angeles Lakers se clasificaron este viernes para las semifinales del Oeste de la NBA, donde se medirán a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones, tras derrotar a los Houston Rockets por 78-98 en el sexto partido de la serie (4-2).

LeBron James firmó 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. A sus 41 años, asumió los galones en el equipo a lo largo de toda la serie ante los Rockets, especialmente ante la baja de Luka Doncic y la ausencia de Austin Reaves hasta el quinto partido.

"Empezamos la serie sin ser los favoritos, con Luka y AR fuera. Pero llegamos con un gran plan a lo largo de los seis partidos; obviamente les dejamos meterse de nuevo en la eliminatoria en el cuarto y el quinto, pero tratamos de estar unidos incluso en los momentos de adversidad", dijo James al finalizar el duelo.

23,1 puntos de media

James promedió 23,1 puntos por partido en la eliminatoria, en la que los Lakers llegaron a ponerse 3-0 arriba, sorprendiendo a toda la NBA. Con el pase de los Lakers quedan definidas todas las semifinales del Oeste, que enfrentarán por un lado a los angelinos y los Thunder, y por el otro a los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves.

La eliminatoria entre Thunder y Lakers arrancará el martes en Oklahoma City, muy probablemente todavía sin Doncic, con una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Tras dejar escapar sus dos primeras oportunidades de pasar ronda, este viernes los hombres de JJ Redick salieron con un plan bien definido, organizados y con más hambre que los Rockets para evitar el séptimo partido.

Hachimura, entonado

Los Lakers tomaron el mando con un triple de Luke Kennard a 4:21 para el final del primer cuarto y ya no miraron atrás, con una máxima diferencia de +29 en los minutos finales. Rui Hachimura sumó 21 puntos a la cuenta de los Lakers con un 5 de 7 desde el perímetro y Reaves contribuyó con 15 puntos, mejorando su rendimiento en su segundo partido tras la vuelta de la lesión en el oblicuo. Deandre Ayton atrapó 16 rebotes, dominando la pintura.

"Soy el que más experiencia tiene en el equipo, y el que más experiencia acumula en 'playoff', así que sé cómo puede ir una serie. Intenté transmitirles eso, transmitirles confianza, para salir y jugar", explicó James.

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Para Houston, Amen Thompson firmó 18 puntos, Alperen Şengun aportó 17 puntos y 10 rebotes, y Tari Eason terminó con 14 puntos. Kevin Durant solo jugó el primer partido de la serie, baja los siguientes cinco con una contusión ósea en el tobillo.