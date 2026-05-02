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Liga Endesa

El Girona somete al Zaragoza e iguala su techo de victorias en la ACB (90-81)

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández puso fin a una racha de tres derrotas gracias a una excelente primera mitad.

Un jugador del Casademont Zaragoza lanza a canasta.

Un jugador del Casademont Zaragoza lanza a canasta.

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El Bàsquet Girona sometió este sábado al Casademont Zaragoza (90-81) e igualó su techo de victorias en la Liga Endesa (13), con cinco jornadas por delante aún para seguir soñando con Europa.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández puso fin a una racha de tres derrotas gracias a una excelente primera mitad y recuperó la décima posición a la espera del duelo del Río Breogán en casa del Kosner Baskonia.

Livingston y Needham lideraron al equipo con 20 puntos cada uno y el Girona rompió su récord de triples en la Liga Endesa con un 18/37 (49%).

Triples locales

El Zaragoza empezó la jornada con dos triunfos sobre el descenso después de las victorias ante el Hiopos Lleida (107-91) y el Gran Canaria (74-78), pero hincó la rodilla en el partido número 500 de Joan Plaza en la ACB.

Los primeros compases del encuentro fueron tan igualados como trepidantes (10-11), pero los locales pronto se escaparon en el marcador a base de triples: acertaron los primeros seis que lanzaron y a los cuatro minutos y medio ya sumaban 22 puntos.

El Zaragoza, superado, enlazó cuatro minutos sin anotar y el Girona logró un contundente parcial de 18-0 para elevar su máxima ventaja hasta los 17 puntos (28-11), tras tres acciones de Hildreth. Los visitantes reaccionaron con dos triples de Yusta, pero el equipo de Moncho despidió el primer período con un 32-17 a favor y con un inequívoco 11-3 en rebotes.

30 puntos de ventaja

El Girona, desenfrenado, continuó alimentando la ventaja con el inicio de la segunda mitad, con nuevos triples de Needham, Martínez y Hughes para situar un 45-21 extraordinario a los 13 minutos.

Plaza intentó frenar la hemorragia, pero todo siguió igual después del tiempo muerto. La renta catalana alcanzó los 30 puntos con el 54-24, después de dos nuevos triples de Needham y otro de Livingston. Llevaban un 5/6 y un 3/3 y el Girona, un 12/16.

Yusta se multiplicaba para mantener vivo al Zaragoza, pero el partido llegó al descanso encarrilado porque el electrónico lucía un 58-32. Needham y Livingston ya sumaban 40 créditos de valoración.

Parcial de 2-16

La segunda mitad empezó con el mismo guion de la primera, con el sexto triple de Needham (61-32), pero el Girona solo logró cinco puntos en los primeros cinco minutos del tercer cuarto y el Zaragoza acortó distancias con un parcial de 2-16 para recobrar el pulso (63-48).

Los locales, de más a menos, sumaron nueve pérdidas en el tercer período y los visitantes, liderados por Spissu y Wright-Foreman, se situaron a diez puntos (68-58).

El 72-60 del final del tercer período daba vida al Zaragoza (14-28), Wright-Foreman y Yusta rompieron la barrera psicológica de los diez puntos (84-75) y Robinson estableció el 84-78 a falta de un minuto, pero el Girona supo sufrir para amarrar el triunfo.

Ficha técnica:

90 - Bàsquet Girona (32+26+14+18): Livingston (20), Needham (20), Hughes (12), Martínez (10), Geben (6) -cinco inicial-; Busquets (7), Karnik (2), Hildreth (6), Vildoza (4) y Susinskas (3).

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81 - Casademont Zaragoza (17+15+28+21): Wright-Foreman (16), Spissu (14), Yusta (15), Robinson (7), Dubljevic (1) -cinco inicial-; Rodríguez (10), González (8), Washington (6), Traoré (2), Fernández (2) y Koumadje (-).