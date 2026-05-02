Antonelli ejerce de líder y se lleva la pole ante Verstappen; Alonso, partirá 18º y Sainz, 14º

Después del golpe de autoridad de los McLaren en la sprint, con victoria de Lando Norris, el Gran Premio de Miami ha continuado con la clasificación para la carrera principal del domingo. Y las cosas no han salido como esperaban en la escudería 'papaya'. La elevada temperatura del asfalto (52 grados), las rachas de viento y sobre todo, la 'rabia' del líder Kimi Antonelli tras su estrepitoso error en la carrera anterior, han cambiado de nuevo el guión y el joven piloto de Mercedes se ha hecho con su tercera pole consecutiva de la temporada.

Max Verstappen, recuperado y de nuevo competitivo con Red Bull, ha jugado sus cartas al límite y hasta el final para asegurarse la primera fila de parrilla, mientras que Leclerc y Norris arrancarán desde la segunda y Russell y Hamilton, a su estela, en tercera línea. Máxima igualdad y una salida que augura emociones fuertes. Alonso, eliminado en Q1, tendrá que ir de nuevo a contracorriente, desde la 18ª posición y Carlos Sainz lo hará desde la 14ª.

Q1: Alonso, sin ‘milagro’

La clasificación ha arrancado con otra agradable sorpresa y Max Verstappen ha marcado la primera referencia (1.29.099). Antonelli se ha acercado a 59 milésimas del Red Bull, con el campeón Lando Norris en la misma décima, cerrando un ajustadísimo ‘top 3’.

Ya en Q1 se abría un abanico de opciones entre los candidatos a la cuarta pole de la temporada. Nada que ver con la ‘qualy’ teñida de plata de los Mercedes en Australia, China y Japón. Hasta tres juegos de neumáticos blandos han utilizado la mayoría, también en la batalla de la zona media.

Antonelli ha mejorado casi medio segundo en su última vuelta para pasar a la siguiente ronda como el más rápido (1.28.653). Carlos Sainz se ha quedado a 8 décimas del italiano, asegurando su pase a Q2 con Williams, mientras que no ha llegado la reacción de Aston Martin y Fernando Alonso (18º) ha caído eliminado a las primeras de cambio, al igual de Lindblad, Stroll, Bottas, Pérez y Bortoleto.

El brasileño, descalificado en la sprint, apenas ha podido rodar en la ‘qualy’ y se ha despedido con el Audi en llamas en un fin de semana para olvidar. Piastri se ha ahorrado un juego de neumáticos nuevo y ha estado al borde de la eliminación, para disgusto del CEO de McLaren, Zak Brown.

Q2: Sainz, eliminado

Los Ferrari han ‘despertado’ en el inicio de la segunda ronda, con Hamilton marcando la mejor vuelta (1.28.477) por delante de Leclerc . Pero una vez más Antonelli les ha dado la réplica y ha superado al heptacampeón (1.28.352), con Russell ‘calcando’ su crono, ambos a 1 décima del italiano.

Los McLaren han esperado en el garaje para buscar su tiempo, pero ni Norris ni Piastri han conseguido acercarse a su objetivo. Problemas para los de Woking y Mercedes recuperando el control. Hasta que Max Verstappen ha dado un zarpazo de casi dos décimas al líder para situarse primero (1.28.116), animando la 'fiesta'.

Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz (14º), Ocon y Albon se han quedado fuera del asalto final por la pole. El piloto madrileño no ha logrado mejorar su registro de Q1 y Williams se ha quedado sin representación prematuramente.

Q3: Tercera pole de Antonelli

Puede que se deba al viento, el calor o a los cambios introducidos por la F1, la FIA y los equipos en el reglamento de 2026, centrados especialmente en la seguridad y la clasificación, pero lo cierto es que diferencia de las tres 'qualys' anteriores, que fueron un paseo para Russell y Antonelli, la lucha por la pole ha deparado emoción a raudales.

Leclerc ha batido por solo 2 milésimas a Verstappen, con Norris y Russell en la misma décimas, pero de nuevo ha llegado Antonelli para reivindicarse y les ha metido tres décimas a todos. El italiano tenía la pole provisional, marcando la diferencia en una batalla 'salvaje'. Pero quedaba una última bala.

La vuelta decisiva no ha variado el panorama y Antonelli , de 19 años, ha ejercido de líder para anotarse su tercera pole consecutiva en cuatro grandes premios. Verstappen, que se ha quedado cerca, a poco más de una décima, se ha asegurado una primera fila que puede valer su peso en oro.

En la segunda estarán Leclerc y Norris y en la tercera, Russell y Hamilton. Un competitivo Colapinto, crecido ante la legión de seguidores argentinos en las gradas del estadio Hard Rock, se ha 'colado' octavo, tras Piastri, con un Alpine cada vez más sobresaliente.

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La clasificación de Miami no suele ser determinante para el resultado del domingo, en un circuito que permite adelantamientos fácilmente, pero en este caso hay un factor especial a tener en cuenta: cabe la posibilidad de que mañana se suspenda la carrera ante la previsión de tormentas eléctricas, por lo que se daría por bueno el orden de parrilla a la hora de repartir los puntos en el campeonato. También cabe la posibilidad de la carrera se adelante en horario matinal (tarde en España) para evitar la climatología adversa.