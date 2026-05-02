El Espanyol espera salir del túnel del terror ante el Madrid: "Es el día ideal, hay que salir a morir"

Ocurrió hace solo 15 meses, con el Espanyol en zona de descenso y el Madrid en lo más alto de la tabla. Los pericos estaban peor que ahora y los merengues mucho mejor. Nadie lo esperaba y el equipo de Manolo González tumbó a los blancos con un gol de Carlos Romero en el minuto 85 que volvió a poner en duda esa leyenda que considera el feudo perico como un balneario para el club de la capital. Repetir ese éxito es el objetivo del cuadro catalán en el duelo de este domingo (21 horas) en Cornellà, donde no ganan los locales desde hace cinco meses.

"El vestuario está con ganas de ganar y de hacer un buen partido. El partido será largo ante un rival exigente, pero quizá es el día ideal para que venga el Real Madrid", reflexionó este sábado el técnico perico, que lamentó el declive de su equipo después de su excelente primera vuelta. "Si los puntos hubiesen llegado equilibrados en el tiempo se vería de otra manera. El tema son las dinámicas, pero están para cambiarlas. Hay que salir a morir y a dejarse todo este domingo".

Tintes dramáticos

Las estadísticas negativas se le acumulan al bloque blanquiazul, inmerso en el túnel del terror que tiene como destino final el descenso. Para escapar de ahí solo necesita un triunfo en cinco jornadas, una empresa que parece fácil pero que adquiere tintes más dramáticos cuando se acumulan 16 encuentros sin vencer, la peor racha de un club en la historia de LaLiga desde el inicio del año natural. También importan mucho los resultados de los adversarios, como la derrota de este sábado del Levante, que fue muy bien recibida por los pericos.

En esa situación, poco le importa al Espanyol la pelea por las alturas del Barça y el Madrid. Hace justo un año, ya fue protagonista del alirón azulgrana tras la victoria azulgrana en el RCDE Stadium. En cambio, últimamente responde mejor ante el Madrid. Además del polémico triunfo del año pasado, el cuadro blanco también cayó en Cornellà en 2021 (2-1) y en 2018 (3-0), precedentes cercanos que fortalecen las esperanzas pericas. En 2013, incluso, se dieron unas tablas (1-1) que otorgaron el título al Barça en un contexto similar al actual.

"No va a venir a pasearse"

Respecto a la actitud del rival, Manolo no espera concesiones. "Una vez empieza el partido, todo el mundo quiere ganar. El Madrid no va a venir a pasearse y menos con el escudo que llevan en la camiseta. Será un partido duro, pero somos capaces de ganarles. Lo hicimos el año pasado. Pero hay que estar muy metidos los 90 minutos", agregó el preparador perico, que volvió a destacar el apoyo de la plantilla. "En el momento en que los jugadores no te quieren no pintas nada aquí. Es verdad que cuando cuesta ganar es difícil de llevar. Lo que no te mata te hace más fuerte".

El míster gallego también se mostró comprensivo con el malestar de los hinchas. "Entiendo el cabreo de la afición, pero estoy seguro de que empujarán al equipo como siempre", remarcó Manolo, que quiere desmarcarse de cualquier factor externo, como el Barça o el árbitro Gil Manzano. "Es un día para enfocarnos en nosotros, en la unidad del españolismo y en que el equipo compita bien", concluyó.

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El conjunto de Arbeloa, que no contará con los lesionados Mbappé, Guler, Militao, Courtois y Rodrygo, solo ha ganado uno de sus seis últimos partidos, un 2-1 sufrido contra el Alavés. Sus sensaciones son paupérrimas, pero siempre puede desatarse con jugadores peligrosos como Vinícius, Bellingham o Valverde. "Nos espera un gran equipo con un fantástico entrenador. Sus resultados no están siendo tan buenos como el trabajo que está haciendo", apuntó el técnico blanco.