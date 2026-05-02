Todo o nada para marcar una temporada: el Camp Nou aguarda el decisivo Barça - Bayern

Es un todo o nada. El partido del Camp Nou de este domingo (16.30 h, Disney+) marcará la temporada del Barça. Las semifinales de la Champions se deciden en Barcelona y el conjunto de Pere Romeu debe vencer ante el Bayern si quiere llevarse el billete para la final de la Champions, donde ya espera el eterno rival: el Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez. El 1-1 en Múnich reseteó la eliminatoria, que no solo se debe gestionar desde el lado futbolístico, sino también desde el emocional.

"Lo bueno de este equipo es que sabemos gestionar nuestras sensaciones, sentimientos y frustraciones. Salimos frustradas, tristes, y en ese día sufrimos, lloramos, y al día siguiente tuvimos fiesta, descansamos y a tope esta semana", confesó Kika Nazareth antes de la vuelta de semifinales. En la ida, se vio a un equipo azulgrana con falta de soluciones que no pudo pasar del empate. En el Camp Nou, todo empieza de nuevo. "Sabemos lo que podemos hacer mejor, lo hemos entrenado durante la semana. Estoy convencido de que haremos un gran partido y tendremos más herramientas para atacar el bloque bajo que imagino que nos hará el Bayern”, añadió Pere Romeu en la rueda de prensa previa.

El técnico azulgrana sienta las bases de lo que ocurrirá en el campo. El equipo, que ha tenido semana limpia, ha podido digerir lo que sucedió en Múnich y buscar soluciones. "Tenerlo todo controlado es imposible; si alguien te dice esto, te está engañando. Lo que da convicción y seguridad al equipo es controlar el mayor número de cosas posibles. Hemos tenido una semana para preparar todo este control que nos gustaría tener", añadió Romeu, que podrá contar con Aitana Bonmatí, que vuelve 154 días después de una lesión grave por rotura del peroné que la obligó a pasar por quirófano.

El regreso de Aitana es una muy buena noticia para el equipo azulgrana. Más allá de lo que aporte físicamente tras tantos meses fuera, su presencia cambia la estructura ofensiva del equipo: visión entre líneas, último pase y capacidad para romper defensas cerradas. Justo lo que faltó en Alemania.

Camp Nou, factor clave

El partido se jugará en el césped y en la grada. El Camp Nou acogerá el último encuentro del femenino de la temporada (y que también puede ser la despedida de futbolistas que no sigan el año que viene). Por ello, además de la importancia de la cita, el factor emocional jugará un papel clave. "Para mí, volver a jugar en el Camp Nou es como volver a cumplir un sueño. Saber que puedo jugar en un gran estadio como el Spotify Camp Nou un día más, para mí y para mi familia, es seguir cumpliendo sueños", confesó Vicky López en la entrevista con EL PERIÓDICO antes del partido.

El Camp Nou es único y especial por innumerables argumentos. Pero uno que ansían las futbolistas es el recibimiento de los aficionados. "Me gusta ser sorprendida, por eso hoy no voy a entrar a redes porque me gusta vivir y sentir las cosas por primera vez", explicó Kika, que aún no ha vivido este momento como azulgrana. "Estoy muy ilusionado con el día de mañana. Los recibimientos que hemos tenido en el Spotify Camp Nou han sido brutales", añadió Pere Romeu.

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Sin duda, el partido de este domingo es una final. Será el que ponga el punto final o dé el pase a la final a un equipo que quiere volver a instaurar su reinado en Europa. El Camp Nou dictará sentencia, con las gradas llenas y las futbolistas azulgranas decididas a seguir su camino.