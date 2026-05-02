Bayern y PSG se reservan en la liga para el duelo del miércoles en la Champions

Llegar a la final de la Champions merece todos los sacrificios, y el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain han reservado a sus mejores hombres en los respectivos compromisos de liga que afrontaban este sábado para tenerlos a punto el próximo miércoles, en el partido de vuelta que afrontarán en territorio alemán, después del histórico 5-4 que protagonizaron en el primer duelo.

Los sacrificios, en realidad, no eran exagerados por las excelentes circunstancias que les acompañan antes del choque cumbre, aunque el marcador les penalizó con sendos empates. El Bayern salvó el empate en el tiempo añadido frente al Heidenheim (3-3) y el PSG se conformó con un punto ante el Lorient (2-2), un pinchazo que puede tener repercusiones.

Bradley Barcola intenta zafarse del agarrón de Darlin Yongwa, del Lorient. / YOAN VALAT / EFE

Dro, titular

El Bayern ya es campeón en la Bundesliga (y de la Supercopa y finalista el 23 de mayo en la Copa frente al Stuttgart) y Vincent Kompany alineó un once de suplentes. Sólo había cuatro futbolistas que jugaron en el Parque de los Príncipes: Jonathan Tah, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović y Jamal Musiala. Excepto Tah, sustituido en el minuto 77, los tres corrieron durante 45 minutos. Les relevaron Joshua Kimmich, Harry Kane y Michael Olise, no se sabe si por una cuestión de preparación física o porque Kompany estaba disgustado por el resultado: el demoledor Bayern que sólo había cedido una derrota en 31 jornadas estaba perdiendo en el Allianz Arena frente al Heidenheim, el colista.

Luis Enrique fue más radical a pesar de que el PSG aún no ha sellado el título de la Ligue 1. Cuenta, eso sí, con un cómodo colchón sobre el Lens que le permitió presentar un conjunto que nada tenía que ver con el que vieron en el Parque de los Príncipes. Sólo repetían en la alineación el central William Pacho y el delantero Désiré Doué. El rival era de mayor entidad: el Lorient es noveno en Francia. Dro Fernández, por ejemplo, fue titular.

Jonas Föhrenbach, del Heidenheim, con la nariz rota en los últimos compases del partido ante el Bayern. / ALEXANDRA BEIER / AFP

Empate en el minuto 100

El Bayern acabó empatando (3-3) gracias a un afortunado gol del meta Ramaj del Heidenheim, a quien le rebotó en la espalda un tiro de Olise que había golpeado en el poste. El cuadro visitante acariciaba la gloria desde el primer tiempo, cuando el georgiano Budu Zivzivadze y Erem Dinkçi, internacional turco nacido en Alemania, colocaron el 0-2 en media hora. Leon Goretzka acortó distancias con un gol de falta antes del descanso y otro en la reanudación en un córner.

Zivzivadze también se anotaba en su cuenta un doblete con un gran gol al culminar un contraataque. El Heidenheim quiso aguantar su histórica victoria en Múnich pese a tener en el campo a un jugador lesionado, Jonas Föhrenbach, con una fractura de nariz, pero tuvo que conformarse con un punto, en el minuto 100, que no le librará del descenso.

Dro Fernández fue titular en el PSG en el encuentro frente al Lorient. / FRANCK FIFE / AFP

El PSG pagó el exceso con un empate que agita el final del campeonato, aunque tiene todas las de ganar. Ibrahim Mbaye abrió pronto el marcador, pero Pablo Pagis lo reequilibró con rapidez antes de que hubiera transcurrido un cuarto de hora de partido.

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Luis Enrique dio entrada a Warren Zaïre-Emery por Fabián Ruiz, y al minuto colocaba el 2-1 en el marcador. El Lorient fue capaz de igualarlo de nuevo a 12 minutos del final. En el tiempo añadido, al PSG se le concedió y se le anuló, vía VAR, un penalti que habría sentenciado la Ligue 1.