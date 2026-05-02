EL SADAR, 21 H.
La alineación del Barça en Pamplona: solo un cambio
Eric Garcia, sancionado en Getafe, sustituye a Jules Kounde, que no puede jugar frente a Osasuna por el mismo motivo
Un solo cambio registra la alineación que presenta el Barça ante Osasuna. Un cambio y forzado, obligado. Hansi Flick acabó plenamente satisfecho del rendimiento del once azulgrana que venció en Getafe y amplía su confianza en los mismos hombres.
De la lista de once futbolistas sólo desaparece Jules Kounde, que vio la quinta amarilla y está sancionado. Le sustituye en el lateral derecho Eric Garcia, que a su vez se perdió el encuentro de Getafe por acumulación de amonestaciones.
Los otros diez integrantes de la alineación son los mismos. También Robert Lewandowski, que había perdido presencia en las últimas semanas -tres partidos de suplencia- y que recuperó el puesto de delantero centro en el partido de la jornada anterior.
Por tanto, se clarifica la distribución de roles en el equipo. Gavi llevará el timón como mediocentro, auxiliado por Dani Olmo y Pedri, mientras que Fermín volverá a desempeñar la función de extremo izquierdo.
Las mayores novedades se registran en la convocatoria, ya que Raphinha y Marc Bernal se han incorporado al grupo. Recibieron los dos el alta médica y Hansi Flick buscará la oportunidad para que reaparezcan.
La alineación es la siguiente: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Olmo, Gavi, Pedri; Roony, Lewandowski y Fermín.
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