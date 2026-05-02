Muere el expiloto de Fórmula 1 Alex Zanardi, leyenda del paralimpismo y símbolo de resistencia

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

"Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo", informó su familia este sábado en un comunicado.

"Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", agregaron.

Nacido en Bolonia en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que le convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

De la Fórmula Uno al accidente de 2001

Apasionado del motor desde joven, Zanardi, quien habría cumplido 60 años este octubre, fue campeón italiano y europeo de karts antes de ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 hasta alcanzar la Fórmula 1, categoría en la que disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Ingresado en un hospital de Berlín, permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas en un intento por salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado.

Renacer en el deporte paralímpico

Tras su recuperación, encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad 'handbike', estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

El 19 de junio de 2020, mientras participaba en la exhibición benéfica Obiettivo Tricolore, perdió el control de su bicicleta en las afueras de Siena e invadió el carril contrario, impactando con la cabeza contra un camión.

Fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido ese mismo día a una delicada operación de neurocirugía de tres horas. Posteriormente, su estado fue calificado de gravísimo, y permaneció sedado y en cuidados intensivos.

En agosto de 2020 se informó de "significativas mejoras clínicas", aunque el cuadro neurológico seguía siendo grave.

A lo largo de su vida, Zanardi fue reconocido no solo por sus logros deportivos, sino por su actitud ante la adversidad; tras sobrevivir al accidente de 2001, llegó a afirmar que se sentía feliz de estar vivo y que lo peor ya había pasado después de ser reanimado en varias ocasiones.

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Su historia, desde los circuitos de Fórmula 1 hasta lo más alto del deporte paralímpico, convirtió a Alex Zanardi en un símbolo internacional de resiliencia.