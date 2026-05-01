Conference League (1-0)
El Rayo toma ventaja en la semifinal contra el Estrasburgo
Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió a los madrileños ganar en la ida de las semifinales de la Conference.
Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League y mantener la esperanza de alcanzar la final de Leipzig (Alemania), algo que tendrá que intentar conseguir dentro de una semana en la ciudad francesa, a la que acudirá con una mínima ventaja.
"Hay que golpear primero aunque se decida todo en la vuelta". Esa advertencia que lanzó en la previa del duelo Iñigo Pérez es la que intentó poner en práctica el Rayo durante el partido. Lo consiguió aunque se encontró un rival correoso, bien plantado sobre el césped y con las ideas muy claras.
El Rayo quiso proponer bajo la batuta creativa de Unai López y la contención de Oscar Valentín, pero la férrea defensa del conjunto francés impidió que las jugadas ofensivas llegaran a los últimos metros con cierta claridad.
El mejor bagaje atacante del equipo madrileño llegó por los costados de Ilias Akhomach e Isi Palazón, aunque casi todos sus centros terminaron en remates forzados de Jorge de Frutos y Alemao, que fue la gran novedad en el once del Rayo.
Una marcha más
El descanso le vino bien al Rayo, que refrescó ideas y, sobre todo, salió con una marcha más al césped, buscando con insistencia la portería de Mike Penders, que tuvo que esforzarse al máximo nada más comenzar la segunda mitad para repeler un potente disparo desde fuera del área de Isi Palazón, primero, y un rechace que le cayó a Unai López, después.
Ese atrevimiento que mostró el equipo madrileño tuvo premio a los 54 minutos, cuando Isi puso un centro desde la esquina izquierda y Alemao lo cabeceó cruzado al fondo de las mallas llevando el delirio a las gradas, en las que se vieron más de diez mil bufandas al viento para celebrar el gol.
El gol liberó al Rayo, que jugó más suelto, pero también al Estrasburgo, que vio como su táctica conservadora no le estaba dando sus frutos y tuvo que empezar a trazar jugadas ofensivas en busca de Emanuel Emegha y Samuel Amo-Ameyaw, que aún así no estuvieron acertados y, en ocasiones, incluso demasiado desasistidos en ataque.
Cerca del segundo
El equipo madrileño, impulsado por el incesante apoyo de la grada, pudo marcar el segundo con un cabezazo de Florian Lejeune que despejó casi sobre la línea de gol Penders salvando al Estrasburgo, que vivió los últimos minutos del partido jugando casi en su mitad del campo.
El Rayo lo intentó hasta el final con disparos lejanos de Pedro Díaz y 'Pacha' Espino, pero todos ellos, la mayoría centrados y sin excesiva fuerza, los atajó sin problemas el portero visitante.
En la otra semifinal, mientras, el Crystal Palace dio un paso de gigante hacia la final con un claro triunfo contra el Shakhtar Donetz en Polonia (1-3).
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