Olivia Rodrigo estará en la camiseta del Barça para el clásico y ofrecerá una actuación privada en Barcelona: "No sé cómo asimilarlo"

Quiso esperar el Barça a que Olivia Rodrigo, estrella generacional, anunciara este viernes las fechas y ciudades de su gira mundial (1 y 2 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona) para oficializar que la artista californiana estampará su logo en la camiseta azulgrana. Aparecerá en la camiseta del clásico del próximo domingo 10 de mayo, aunque se estrenará antes en el partido de Liga F del primer equipo femenino ante Levante (6 de mayo).

La que fuera referente catódico de la factoría Disney Channel (Bizaardvark y High School Musical), con más de 50 millones de escuchas mensuales en Spotify, está también muy cerca de lanzar su tercer álbum (12 de junio), bajo el título "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Los artistas planetarios, bajo el acuerdo establecido con la plataforma de 'streaming' sueca, patrocinadora del Barça, continúan así promocionando sus trabajos en un escaparate tan preciado como el del clásico de Liga.

Olivia Rodrigo, que fue nombrada artista del año por la revista Time en 2021 y que tiene ya tres premios Grammy en una carrera en la que intenta seguir los pasos de Taylor Swift, aprovechará el momento para ofrecer un concierto privado en Barcelona antes de su gira en 2027. Será el próximo 8 de mayo "en un lugar emblemático de Barcelona" -según la nota difundida por el club-, y exclusivo para sus 'Livies'. Es decir, fans más acérrimos que recibirán una invitación dependiendo del nivel de escuchas de los temas de Olivia Rodrigo en Spotify. Quizá esos fans tengan que rezar por que el algoritmo se fije en ellos.

Asimismo, está previsto también que la cantante y compositora asome por el palco del Camp Nou para la noche del clásico, lugar que ya conoce Rosalía, presente esta temporada en un partido frente al Atlético de Madrid junto a su hermana Pili y a la pareja de ésta, Diego Ibáñez, líder de Carolina Durante.

Le toca así ahora a Olivia Rodrigo seguir los pasos de Drake (octubre de 2022), la citada Rosalía (marzo de 2023), los Rolling Stones (octubre de 2023), Karol G (abril de 2024), Coldplay (octubre de 2024), Travis Scott (mayo de 2025) y Ed Sheeran (octubre de 2025).

Las camisetas y sus precios

Toca ahora que los fans luchen ahora por hacerse a partir de este viernes día 1 de mayo, Día del Trabajador, con alguna de las 1.899 camisetas del Barça con el logo de Olivia Rodrigo, a un precio de 399,99 euros). Aunque se venderá otra, aún más exclusiva y de la que se han producido sólo 22 unidades (2.999,99 euros), que lleva la firma de los jugadores y jugadoras del Barça que sean titulares en los partidos ante el Real Madrid y el Levante. También se venderán 11 camisetas firmadas por la propia Olivia Rodrigo (2.999,99 euros también).

Koundé y Salma Paralluelo, con las camisetas de Olivia Rodrigo. / FCB

Asimismo, también se lanza una colección de ropa 'lifestyle' inspirada en la artista (una camiseta, una sudadera de cuello redondo, otra con capucha, un sombrero, un paquete de pegatinas, una tote bag o una bufanda).

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"Ver mi logotipo en una camiseta del Barça para el clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo", dijo Rodrigo en declaraciones ofrecidas por el propio FC Barcelona, donde abundó: "Poder actuar para los fans que me escuchan cada día, en una ciudad como Barcelona, será muy especial. Eso es todo para mí. Tengo muchas ganas de verlos".