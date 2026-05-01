Luis Enrique, ante las críticas por el 5-4: "No hay que respetar todas las opiniones, las hay que son de mierda"

Luis Enrique, entrenador del PSG, volvió a demostrar que no es de aquellos que prefieren guardarse una opinión, aunque a veces puede resultar altisonante. Hubo algunas críticas tras el 5-4 logrado por su equipo ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions y él dijo que no tiene por qué respetarlas. Fue un partido increíble, de los mejores que se han visto en Europa en los últimos años, pero aun así aparecieron algunas opiniones que denostaron el nivel defensivo de los dos equipos. El extécnico del Barça dejó claro que le importan un pepino.

"Como en cualquier cosa en la vida, hay opiniones de toda clase. No hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda. La mayoría está encantada con este tipo de fútbol, yo también. Lo importante es que los hinchas, los que aman el fútbol, hayan podido disfrutar", manifestó Luis Enrique, en la víspera del partido liguero ante el Lorient.

"No puedo estar frustrado. Fue un partido de fútbol único. Los atacantes superaron muchas veces a los defensas, pero no porque hubiera un mal trabajo defensivo. Eso es lo que hace que el partido fuera magnífico", dijo. "El Bayern -añadió- es el rival más fuerte al que me he enfrentado con el PSG. Así que ya estoy muy contento por haber ganado. Podríamos haber perdido o empatado perfectamente. No habría sido injusto".

Lesión de Hakimi

El técnico asturiano lamentó la baja por lesión de su lateral derecho titular, el hispano-marroquí Achraf Hakimi, con vistas al partido de vuelta de Liga de Campeones el 6 de mayo ante el conjunto bávaro, pero remarcó que encontrará a un buen sustituto. "Es un titular, una máquina, está todo el tiempo a un nivel increíble. Equivale él solo a tres jugadores. Desgraciadamente, no estará en Múnich, pero estamos tranquilos. Como equipo, tenemos otras posibilidades de alto nivel", manifestó.

Luis Enrique celebró también el reciente regreso del internacional español Fabián Ruiz. "Es uno de los mejores medios del mundo. Cada vez que un jugador está de vuelta, es positivo. Mañana (ante el Lorient) es un buen momento para seguir sumando minutos e ir volviendo a ser lo más competitivo posible".