LA REFLEXIÓN DEL TÉCNICO
Flick compara al Barça: "Tenemos el mismo nivel que el PSG y el Bayern, cien por cien"
El técnico reivindica el mérito del Barça en una Liga que no da por cerrada: "Puedes tener a los mejores jugadores, pero para ganar títulos necesitas el mejor equipo"
El 5-4 del PSG-Bayern se ha distinguido como uno de los mejores partidos de todos los tiempos en la Champions. Dos equipos parecidos en cuanto a su actitud en el campo, con la máxima predisposición en el juego de ataque, a costa, como indica también el marcador, de descuidar la defensa.
Dos equipos parecidos también al Barça, que cayó en el peldaño anterior con el Atlético, aunque en la pasada campaña protagonizó una célebre semifinal con el Inter: 3-3 en Montjuïc y 4-3 en Milán a favor del cuadro italiano.
"Tenemos el mismo nivel que el PSG y el Bayern, cien por cien", opinó Hansi Flick después de ver el choque del Parque de los Príncipes de dos conjuntos a los que se ha enfrentado en Barcelona: al Bayern le goleó por 4-1 en la temporada pasada y con el PSG sucumbió en Montjuïc en la actual (1-2).
Ver para disfrutar
Flick vio el partido de París y el de Madrid. Se puso ante la tele para disfrutar, sin sufrimiento alguno, con la tranquilidad de los 11 puntos de ventaja en la Liga. Quizá con algo de pena, porque aún pensaba que el Barça merecía estar jugando. Ante el Arsenal le habría correspondido el emparejamiento. Y la filosofía del equipo no habría variado.
El técnico no quiso opinar del penalti que comete el Atlético (Hancko a Gyökeres) tan similar como el no pitado de Marcos Llorente a Dani Olmo. "Eso pertenece al pasado y no quiero malgastar mi tiempo en eso", dijo, con cierta molestia solo con recordarlo.
El Barça y el Madrid
Tampoco quería explayarse mucho en el futuro de la plantilla y en el futuro desenlace del título. Aunque el Barça disfruta de 11 puntos de ventaja con 15 en juego, no la da por cerrada. "Lo más importante es el partido ante Osasuna", sostenía el técnico, que quiso dar valor a la inminnete conquista de la Liga, la segunda consecutiva.
"Puedes tener a los mejores jugadores, pero para ganar títulos necesitas el mejor equipo", proclamó Flick, en uan reflexión que sirve tanto para describir al Barça como al Madrid. No se metió en la casa ajena, ni nombró al club blanco, pero servía para entender el bajón del club blanco.
"Tenemos una atmósfera fantástica en el club y en el vestuario y esto ayuda mucho. Los jugadores lo están dando todo y toda la gente está alineada al cien por cien con el club", explicaba, al tiempo que confesó que le sorprendía que los aficionados se tomaran bien las escasasa derrotas encajadas "Agradecen cómo juega el equipo con esa entrega y esa confianza".
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