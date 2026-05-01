FÚTBOL
La España de De la Fuente se enfrentará a Irak en La Coruña para preparar el Mundial
El partido se jugará el 4 de junio en Riazor
La selección española de fútbol cerrará en España su preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con un partido amistoso contra la de Irak en el estadio Riazor de La Coruña el próximo 4 de junio.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, cerraron todos los detalles del encuentro durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá).
En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones, el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España gracias a un gol de David Villa (1-0).
Séptima visita
Será la séptima vez que la selección española absoluta juegue en La Coruña, donde acudió por última vez en 2022 —también en un choque amistoso antes de un Mundial— para enfrentarse a la de Islandia, a la que goleó 5-0 para disfrute de un público entregado que abarrotó las gradas.
El duelo supondrá la penúltima prueba del equipo de Luis de la Fuente antes de su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026, el 15 de junio en el Atlanta Stadium.
Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación de España al albergar un encuentro amistoso contra Perú el lunes 8 de junio.
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