Berni Álvarez, conseller d'Esports: "Para la final del Mundial 2030, aportamos un Camp Nou más moderno que el Bernabéu y con más capacidad. Es una evidencia"

A Berni Álvarez (Reus, 1971) se le iluminan los ojos cuando habla de sus hazañas como baloncestista. En aquellos tiempos, vivir en la cornisa del triple no estaba tan bien visto como ahora. Y él, cincelado por una leyenda de los banquillos como el serbio Miki Vukovic, era un tirador puro, de los que priorizaban el lanzamiento de tres al de dos. Disfrutaba asumiendo riesgos porque confiaba en la repetición, en la mecánica y también en el instinto. Cambió las camisetas de tirantes por las americanas, el vértigo de la línea de tres por la responsabilidad del estrado. Y como conseller d'Esports de la Generalitat, cargo que asumió en agosto de 2024, ha podido tirar de determinación. Está especialmente orgulloso de haber sacado adelante el plan de la receta deportiva, tiene a la vuelta de la esquina uno de los acontecimientos que quedarán marcados en la historia del territorio, el Grand Départ del Tour, además de la Ryder Cup de golf en Camiral (2031) y la aspiración de acoger la final del Mundial de 2030.

¿Qué sensación tiene respecto a la posibilidad de que el Spotify Camp Nou pueda acoger la final del Mundial de 2030?

Nosotros, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, lo que queremos es tener las máximas opciones de poder acoger la final y presentar el mejor escenario posible para cualquier oportunidad que surja. Si vemos que la final no puede ser, pensaremos en el partido inaugural. Pero cuando empiezas a trabajar vas a por lo máximo. Queremos liderar desde Catalunya. Al CSD se lo hemos dicho, a la FIFA también. Queremos tirar del carro porque nos puede dar más oportunidades.

¿Y por qué es mejor el Spotify Camp Nou que el Bernabéu?

Una cosa es el romanticismo que podamos aportar desde Catalunya y los catalanes. Pero técnicamente podemos aportar un espacio más moderno todavía que el Bernabéu. Y también más capacidad a nivel de espectadores. Eso es una evidencia. Por ejemplo, viendo el 'ticketing' que se está moviendo en el Mundial de Estados Unidos, estamos hablando de que podemos llegar a tener aquí, quitando las plazas de invitados y las plazas de prensa, alrededor de casi 20.000 espectadores más. Creo que la FIFA debe tenerlo muy presente. Técnicamente somos los mejores y en capacidad somos también los mejores.

La FIFA visitó el Camp Nou el mes pasado. ¿Les han dicho algo?

Sí, fue bien. Hicimos una reunión con el Ayuntamiento y la FIFA. Nos han puesto unos deberes y los estamos haciendo.

¿Tienen que ver con las obras del Camp Nou?

Un poco con todo. Desde cómo será la movilidad cuando el estadio esté acabado, si cambiaba mucho el entorno, dónde podrían instalarse en Barcelona las 'fan zones'...

Entrevista con el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. / JORDI COTRINA

Los gritos racistas en Cornellà durante el último España-Egipto, ¿cree que pueden tener algún tipo de impacto negativo?

Espero que no. Es verdad que es un toque de atención que nos sirvió también a nosotros para poner de manifiesto que debemos hacer algo más desde las administraciones a nivel de protocolos, de actuaciones, etc. Y también para demostrarle a la FIFA que hemos sido tajantes: si esto pasa, nosotros actuaremos.

¿Falló algo ese día?

Creo, sinceramente, y así se lo hicimos saber a los representantes de la Federació Catalana y la Española, que los protocolos llegaron tarde.

Quizá tardará hasta que la selección española vuelva a Catalunya.

Bueno, seguramente. Entiendo que la Federación quizá sea un poco más reacia a partir de ahora. Creo que es una lástima, porque al final yo soy de los que piensa que el deporte, sea del nivel que sea y sea la selección que sea, cuanto más lo tengamos en Catalunya, mejor. Además, tenemos referentes en el mundo del fútbol que están en la selección española y que los niños de Catalunya quieren ver. Y si los pueden ver más cerca, mejor. He hablado últimamente con el presidente de la Española [Rafael Louzán] y nos volveremos a ver la semana que viene. La relación es buena y espero que esto, aunque inicialmente pueda frenar un poco, no sea un condicionante definitivo, ni mucho menos.

"El Tour estaría en el top-3 del grupo de grandes acontecimientos que tendrá Catalunya, junto a la Ryder y el Mundial"

¿A qué altura pondríamos el Grand Départ del Tour en Barcelona en cuanto a grandes acontecimientos históricos celebrados en Catalunya?

Evidentemente, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 siempre estarán en el top-1. El Tour estaría en el top-3 del grupo de grandes acontecimientos que tendrá Catalunya, junto a la Ryder y el Mundial.

¿Se ha cuantificado el retorno económico del paso del Tour por Catalunya?

Se habla de unos 200 millones de euros, pero esa es una cifra que nos da el Tour. No lo sabremos hasta después. También pensábamos que nos moveríamos en una cifra de unos 1.500 voluntarios, y estamos ya por encima de los 3.500. La inquietud que tiene la gente por venir al Tour es muy alta. Cuantificar exactamente la cantidad de personas que pernoctará aquí y pasarán unos días, y las empresas que se volcarán...

Entrevista con el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. / JORDI COTRINA

¿El dinero lo es todo?

Todo el mundo que me ha presentado algún acontecimiento me viene con el informe del retorno económico por delante. Los acontecimientos deportivos también cuestan mucho dinero, y es dinero público. Puede haber gente a la que no le guste el fútbol, el golf o las motos. El retorno económico está muy bien, pero tenemos que pensar en un retorno social. Es la clave. Que aunque no te guste la bici puedas participar de las 'bike days' que montaremos, del voluntariado, del recorrido de 'gravel', o de la señalización de los puertos, que es algo histórico y que hacía falta en Catalunya. Toda esa parte del legado social tiene que ser clave a la hora de decidir qué acontecimientos deportivos vienen a Catalunya. Tanto o más que el retorno económico.

¿Le preocupa la seguridad? Habrá un gran despliegue de Mossos durante el paso del Tour. Se esperan 300.000 personas en la salida.

Sí, estamos coordinando mucho el trabajo con los Mossos. Una cosa es un acontecimiento que pasa en un lugar cerrado, un pabellón, un campo de fútbol, donde lo tienes todo más acotado. Pero el Tour es un acontecimiento que pasa durante 180 kilómetros de una etapa a otra, que se va moviendo y moviendo… Tienes que estar muy bien. Los Mossos están muy implicados, los ayuntamientos también con las policías locales y la Guàrdia Urbana. Los esfuerzos son máximos y estamos convencidos de que será una gran fiesta y que no habrá ningún problema.

"Barcelona tendrá la oportunidad otra vez de celebrar unos Juegos. Estoy convencido. Quizá es dentro de 40 años. O de 50"

Después del Tour, ¿a qué más tendría que aspirar Catalunya? ¿Unos Juegos Olímpicos de verano serían imposibles a partir de 2036?

Imposible en la vida no hay nada. Si haces las cosas bien, la vida te da oportunidades. Y Barcelona las puede tener. Está claro que los próximos están dados, que el escenario de los 12 años siguientes es imposible. Y creo que, después, a corto plazo, tampoco es posible. Pero Barcelona tendrá la oportunidad otra vez. Estoy convencido. Quizá es dentro de 40 años. O de 50. No lo sé. Pero en algún momento la tendrá y se ha de estar preparado.

¿Y los Juegos de Invierno?

La candidatura Barcelona-Pirineus estuvo muy cerca. Fue una oportunidad que no se debía haber perdido. Creo que ahora no está encima de la mesa. Ahora mismo no es un escenario posible. Pero sí tengo claro que la montaña es un aliado muy potente en Catalunya. Estamos pensando en un centro de alto rendimiento en altura, una extensión del CAR. No algo enorme, ni mucho menos, pero sí creemos que nuestros deportistas deben tener esa extensión del CAR en altura para poder entrenar. Y que no tengan que ir a Font Romeu o a Sierra Nevada.

La plantilla del Cornellà observa el primer vídeo de Lionel Messi como propietario del club. / UE CORNELLÁ

¿Le sorprendió la noticia de la compra del Cornellà por parte de Leo Messi?

Me sorprendió. Me llamó el alcalde de Cornellà [Antonio Balmón] unas horas antes para decirme que se iba a hacer público, pero que esto venía ya de hace meses. En el Hospitalet, por ejemplo, están Jordi Alba y Thiago Alcántara. Creo que es positivo que los grandes referentes también vean aquí una parte de promoción del deporte, con su figura como atractivo. Y después, las cosas se tienen que hacer bien: que sean proyectos que tengan una parte social muy clara: no solo pensados con una parte económica de futuro, sino que tengan muy asociado ese lado social, de retorno al lugar donde están. Creo que lo tienen claro, así que lo veo positivo.

¿Cree que a partir de ahora más futbolistas de élite pueden comprar clubes aquí?

Sí, hay una tendencia, igual que está pasando con los jugadores de la NBA que también están viniendo incluso a Europa a comprar equipos de fútbol... El futbolista acaba ganando mucho dinero durante su carrera y busca diversificar sus inversiones. Y es un mundo que conoce, porque lo ha vivido, y creo que pueden aportar mucho más. Al final, si tienes esa cantidad de dinero y las inversiones que te proponen son sólo en cualquier otro ámbito financiero, seguramente el jugador también tenga un poco más de miedo de si se está equivocando o le están tomando el pelo. Pero este es un mundo que conoce. Y si, como le digo, esa parte social que ellos seguramente vivieron cuando eran pequeños, la enfocan bien, más allá de que piensen también en una parte económica, creo que puede ser positivo.

Intentará hablar con Messi antes de que llegue a Cornellà.

Él tiene contacto con el alcalde. Con Messi no he hablado directamente. Están un poco a la expectativa del proyecto que realmente pueden presentar, pero yo estaría encantado de escucharlo, evidentemente. Creo que sólo el poder de atracción, si después las cosas se hacen bien, te da una potencia que pocas veces puedes encontrar si el club va solo. Pero debemos tener muy claro que la parte social es básica para cualquier proyecto, sea un acontecimiento o sea alguien que quiera comprar un club en Catalunya. La parte social debe pesar tanto como la parte económica.

Entrevista con el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. / JORDI COTRINA

¿En qué cree que ha mejorado la salud deportiva de Catalunya desde que usted llegó al cargo?

Hay dos cosas muy importantes que se notan desde ya. Una de ellas es el registro de entidades. Hicimos un plan de choque porque, administrativamente, suponía una carga muy grande para los clubes, con tiempos de demora de más de dos años en respuesta de la administración. Ahora estamos a término con todos, menos de tres meses. Y también el tema de la mejora de las instalaciones deportivas. Hicimos también un plan de choque, con un diagnóstico muy acurado de lo que pasaba. Con la conciencia, porque yo lo había vivido en primera persona, de que era necesario para el país. Sin dinero, porque no teníamos presupuesto, fuimos a convencer tanto a Economia como al president [Salvador Illa] de que era necesario. Y también pidiendo la responsabilidad que les tocaba a los ayuntamientos. Lo hemos conseguido. Y comienza a verse. Era necesario. Aunque el camino por recorrer todavía es largo.

Pero no hay presupuestos.

No tenemos presupuestos. Es verdad. Es cierto que con los suplementos hemos podido ir avanzando, pero para esta conselleria, el hecho de no tener presupuestos es un problema grande. No heredamos un presupuesto de la conselleria como pasa con el resto, sino un presupuesto de 2023 que es el de la Secretaria General d’Esports. Con los suplementos de crédito hemos mejorado, y la complicidad sobre todo de la conselleria d’Economia es grande, porque creen que es importante que dispongamos de más recursos. Pero, evidentemente, no tener presupuestos es un problema.

"Nunca habíamos tenido este nivel de inversión en instalaciones deportivas"

¿Cuál es la inversión en este plan de choque de mejora de instalaciones?

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Son 120 millones de euros por parte de la Generalitat, con corresponsabilidad por parte de los Ayuntamientos. Al final estás metiendo 240 millones fijos. Lo que hemos hecho es que sea compatible también con otro tipo de subvenciones, como Diputacions o el PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). Lo que hemos visto es que mueve alrededor de 300 millones de euros en mejoras de instalaciones deportivas. Diría que nunca habíamos tenido este nivel de inversión.