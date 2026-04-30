Arteta condena el arbitraje del Atlético-Arsenal y toda la Inglaterra futbolística le apoya: "Cómo demonios se anula el penalti a Eze"

El cordial abrazo entre Arteta y Simeone al final de la ida de semifinales de Champions en el Metropolitano pareció indicar que toda la tensión se había diluido con el pitido final. Pero las emociones acumuladas durante el encuentro se trasladaron rápidamente a la zona mixta, como resultado de un duelo que tuvo más polémica que fútbol.

La primera señal de que el saludo entre ambos entrenadores había sido poco más que un gesto institucional ocurrió de camino a vestuarios, antes de que el técnico del Arsenal apareciera en rueda de prensa para rajar del arbitraje: "Lo que me enfurece enormemente es cómo demonios se anula el penalti a favor de Eze. Es un error claro y evidente. Esto cambia el rumbo del partido y a este nivel no puede ocurrir".

Una impresión secundada por varios medios de comunicación ingleses. "El Arsenal fue víctima de un robo cuando a Eze le anularon un penalti en una polémica televisiva", proclamó en portada The Daily Telegraph, seguramente el más contundente de todos.

Mientras las redes sociales llevaban varios minutos incendiadas por la decisión de anular el penalti a favor del Arsenal, un encontronazo se produjo en el momento en que se retiraban los futbolistas del césped. Un detalle aparentemente inocuo, pero del que saltaron chispas entre los Simeone y Ben White. Primero fue Giuliano quien le reprochó al lateral inglés haber pisado el escudo situado en el último tramo antes de entrar a los túneles.

Entonces apareció su padre por detrás para separar a su hijo del rival y aprovechar para darle un par de palmaditas en el hombro de forma irónica. El defensor gunner había sido protagonista en el penalti que convirtió Julián Álvarez para poner el 1-1 definitivo en el marcador, y no le prestó importancia al habitual gesto de respeto hacia el escudo rival.

Aunque ese lance se disipó rápidamente, todavía faltaba por llegar la indignación del Arsenal, vocalizada por su técnico y algunas leyendas como Ian Wright, que publicó una imagen del posible penalti sobre Eze con un texto lleno de rabia: "¡Sabía que iba a ceder! ¡Al equipo local le habrían dado el penalti!".

Sobre la mano de White penalizada con pena máxima tras la revisión del VAR, Arteta se mostró comprensivo con la discrepancia de criterios: “En la Premier League no es penalti, pero aquí tengo que aceptar que, con las reglas y la coherencia con la que se han aplicado, que esto es mano." El técnico vasco no fue tan empático con el conjunto arbitral sobre la decisión de anular el penalti de Hancko a Eze: "Una explicación muy clara de la decisión es lo que sucede cuando un árbitro tiene que verla 13 veces. ¿Qué puede ser más claro? Es imposible y todos estamos furiosos."

Arteta condenó el hecho de que el VAR llamara a Danny Makkelie para revisar una acción que no era clara y manifiesta, y a su protesta se sumaron comentaristas y exjugadores. Un día que había empezado con quejas por el estado del césped del Metropolitano terminó con un gran enfado por los que habían vivido el enfrentamiento a flor de piel, entre ellos varias leyendas del Arsenal, pero también Steven Gerrard, que trabaja para TNT, cadena de televisión con derechos de la Champions en Estados Unidos. La leyenda del Liverpool apoyó el discurso de Arteta: "No creo que haya sido un error claro y evidente. Me sorprende que lo hayan enviado a la pantalla en primer lugar. Es muy injusto."

Orquestra y payasadas

En el mismo canal, el exjugador Martin Keown quiso dar un paso más allá y criticó la actuación de Simeone en la banda, sugiriendo que, junto con la presión del público, influyó en la decisión del árbitro holandés Danny Makkelie: "Sus acciones en la banda, el drama que crea, las escenas que lo rodean… al final, el árbitro cedió ante la presión y no mantuvo su decisión. Simeone orquestra al público aquí, pero también orquestra a los árbitros”. Steve McManaman, presente a pie de campo junto a Gerrard y Keown, también insinuó que el comportamiento del Cholo había influenciado la decisión del árbitro, tachándolo de "lamentable" y "vergonzoso".

Simeone protesta durante el partido contra el Arsenal. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Graham Scott, exárbitro de la Premier League, desmintió estas acusaciones y defendió la actuación del colegiado: "Las payasadas de Simeone estuvieron lejos de ser dignas, pero es poco probable que hayan afectado a Makkiele, quien seguramente estaba concentrado en la pantalla y escuchando atentamente el VAR. Todo lo demás es ruido, y los árbitros de élite están acostumbrados a ignorarlo."

El excolegiado británico aprovechó para cargar contra el hecho de que la pantalla del VAR estuviera al lado de los banquillos: "Es inexcusable que los clubes tengan voz y voto sobre la ubicación del monitor del VAR. No hay razón para que no pueda colocarse de forma rutinaria al otro lado del campo, bien lejos del bullicio de las zonas técnicas."

Dudoso y clarísimo

Simeone barrió para casa al ser preguntado sobre las jugadas polémicas del partido: "En el primer penalti, el jugador esperó el contacto y se dejó caer. Creo que en una semifinal de la Champions League tiene que ser un penalti claro. Gracias al VAR, se vio la mano, y gracias al VAR, se anuló el otro penalti. A veces el VAR te favorece, a veces te perjudica”.

La opinión del Cholo fue similar a la de Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid: "El nuestro es más claro que el suyo." Sobre el primero que fue señalado, provocado y transformado por Gyokeres, el ejecutivo declaró que no le sorprendió que se mantuviera la decisión inicial: "Es un penalti que normalmente no se pita en Europa. Penaltito. Cuando he visto que lo pitaba sabía que el VAR no lo iba a anular".

Koke lo definió como un "penalti dudoso", mientras que Hincapié valoró que había sido "clarísimo". El capitán del Atlético tampoco se quiso mojar demasiado sobre la actuación arbitral y optó por hacer autocrítica general: "Igual que nosotros fallamos pases y gol. Todos intentamos hacerlo lo mejor posible". El lateral ecuatoriano del Arsenal hizo todo lo contrario y culpabilizó a Makkiele por el empate de su equipo: "El árbitro creo que se equivocó claramente. Esperemos que nos puedan respetar en otras ocasiones".

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