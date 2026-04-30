Messi envía un mensaje de presentación y apoyo a los empleados de la UE Cornellà

Dos semanas después de que se anunciara la compra de Lionel Messi de la Unió Esportiva Cornellà, el nuevo propietario se ha presentado ante la plantilla, el cuerpo técnico y los empleados del club. Aunque era sobradamente conocido. El astro argentino ha enviado un vídeo desde Miami para transmitir su apoyo al equipo y mandar ánimos ante la nueva etapa que inaugura la entidad del Baix Llobregat.

“Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, afirma Messi en el mensaje que ha grabado para los integrantes del que es su club, que milita en el grupo quinto de Tercera RFEF.

El equipo se ha clasificado para disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato. El futbolista ha querido motivar al vestuario para los próximos encuentros y que el despegue del proyecto deportivo empiece a visualizarse.

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“Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana”, añade Messi, que el pasado fin de semana ya había demostrado en las redes que estaba pendiente del partido del primer equipo desde Estados Unidos. El próximo encuentro del Cornellà será este domingo (12.30 h) ante el Manresa, que es el líder del grupo.