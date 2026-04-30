Klara Bühl, la futbolista letal del Bayern que iba a vestir de azulgrana

Podría estar disputando el partido de este domingo con la zamarra azulgrana en vez de la del Bayern. Estuvo a punto de recalar en el vestuario del Johan Cruyff el verano pasado, pero el fair play no lo permitió. Klara Bühl (Haßfurt, Alemania, 2000) sí que jugará en el Camp Nou, pero no como local como hubieran querido desde los despachos del Barça. La mejor jugadora del Bayern de Múnich será una de las armas más mordaces del conjunto bávaro para discutirle el pase a la final al Barça de Pere Romeu. Tras el empate en la ida, todo se decidirá este domingo en el feudo culé.

Los refuerzos al equipo azulgrana han llegado de manera escalonada en los últimos veranos. Este último tuvo como protagonistas a Ewa Pajor y Kika Nazareth, quienes reforzaron la plantilla azulgrana por el coste total, aproximadamente, de un millón de euros. Además de ambos nombres, el área deportiva de Marc Vivés quería también que aterrizara en Barcelona la estrella del Bayern. Bühl acababa contrato el pasado verano, pero su fichaje no pudo terminar de cerrarse pese a tener ya un preacuerdo común. El obstáculo: el fair play del club azulgrana, para el cual computan tanto el equipo femenino como el masculino. Terminó renovando con el Bayern hasta 2027, equipo que quiere ahora competirle el billete para la final de la Champions en Oslo al Barça.

Destacaba desde pequeña

Natural de Haßfurt y nacida el 7 de diciembre de 2000, comenzó a abrirse camino en el SC Friburgo, donde no tardó en destacar por su polivalencia en ataque, su velocidad y su olfato goleador. Su irrupción la situó entre las grandes promesas del fútbol alemán, despertando el interés de clubes de primer nivel. Ese salto llegó en 2020, cuando firmó por el Bayern Múnich, escenario en el que ha seguido consolidando su crecimiento deportivo. Desde entonces, su desarrollo futbolístico no ha hecho más que crecer y ahora es la jugadora estrella del equipo bávaro.

La defensa española #22 del FC Barcelona, Ona Batlle (izq.), y la delantera alemana #17 del Bayern de Múnich, Klara Bühl, disputan el balón durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA entre el FC Bayern Munich y el FC Barcelona en Múnich / KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Sobre el verde es diferencial, así como los números la avalan. La atacante del Bayern de Múnich encabeza la clasificación con ocho asistencias, la que más en toda la competición europea desde la fase de grupos, por delante de Alexia Putellas (5), Linda Caicedo (4) y Beth Mead (4). La futbolista, que fue nombrada jugadora del partido en la ida de las semifinales, volvía pocos días antes de una lesión muscular.

Impacto claro

Con una presencia física notable, Bühl fue clave para que el Bayern se mantuviera en el partido pese al dominio del balón del equipo de Pere Romeu. En el campo, además, tiene un impacto claro en el juego del equipo alemán, por su influencia en ataque, su regate, su habilidad técnica en situaciones de uno contra uno, así como su posicionamiento y su claridad en los momentos de transición.

Noticias relacionadas

Ahora, con todo en juego, Bühl visitará lo que podría haber sido su campo si el pasado verano todo hubiera salido como deseaban tanto ella como el Barça. Sin embargo, caprichos del destino, estará en el lado opuesto de la historia este próximo domingo para intentar que las azulgranas no logren clasificarse a su sexta final de la Champions consecutiva.