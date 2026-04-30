La FCVb lanza un plan para extender el crecimiento del vóley catalán por todo el territorio

El voleibol catalán vive uno de los mejores momentos de su historia reciente, pero la Federación Catalana de Voleibol quiere que ese impulso no se quede concentrado en unos pocos puntos del mapa. Con ese objetivo, la FCVb presentó en la UFEC el proyecto “Vòlei Expansió: una ciutat, un club”, una iniciativa destinada a equilibrar el crecimiento de este deporte en Catalunya y reforzar su presencia en las comarcas donde todavía tiene margen de desarrollo.

El plan parte de una realidad contundente: desde 2008, el vóley catalán ha pasado de 2.500 a 25.000 licencias, un salto que confirma el auge de la disciplina. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido homogéneo. Por ello, la Federación propone un modelo basado en la colaboración con un club de referencia en cada territorio, que actuará como motor para crear nuevos núcleos de práctica, impulsar clubes y consolidar una estructura deportiva sostenible.

Proyecto estratégico

La presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, definió el proyecto como “un proyecto de país, muy ambicioso y sobre todo muy estratégico”, y defendió la necesidad de ordenar el crecimiento actual “con criterio, planificación e implicación de los clubes”. La dirigente subrayó que la Federación no quiere que el avance del vóley dependa únicamente de la iniciativa local, sino acompañarlo con recursos y liderazgo.

La FCVb destinará 60.000 euros anuales a la financiación del programa. Tras las experiencias previas en Lleida, con el Balàfia Vòlei, y en las Terres de l’Ebre, con el CV Roquetes, la nueva fase se desplegará en el Bages, el Gironès, la Selva y el Tarragonès. En junio se abrirá la convocatoria para que los clubes presenten sus proyectos, y en septiembre está previsto el inicio de la implantación en las cuatro nuevas comarcas.

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El proyecto también contempla actuaciones específicas en el Vallès Oriental y el Vallès Occidental, territorios con potencial de crecimiento, aunque con un modelo adaptado a su realidad. Además, la FCVb presentará la iniciativa el próximo 5 de mayo en la Comisión de Deportes del Parlament de Catalunya.