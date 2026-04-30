Expósito arropa a Manolo González ante la crisis del Espanyol: "No hay que quemarlo todo ahora"

Se aproxima la cita del domingo del Espanyol ante el Madrid, un rival poderoso en horas bajas que pondrá a prueba a los blanquiazules en Cornellà. Después de 16 partidos sin ganar, el cuadro perico se ha complicado la vida. Necesita al menos un triunfo en las cinco jornadas que quedan por disputar en mayo para evitar un descenso que sería traumático.

"Hay que seguir sumando. Estamos en una situación complicada. Veníamos de estar muy bien y ahora estamos cada vez más abajo", reconoció este miércoles Edu Expósito, una de las voces autorizadas del vestuario. "Unidos lo vamos a sacar seguro. Tengo confianza plena en el equipo. Debemos mostrar de qué estamos hechos", agregó el centrocampista, que entiende el "nerviosismo" de la afición, pero sin dramatizar en exceso.

"Tenemos un margen"

Mucho peor era la situación del año pasado, cuando el Espanyol se jugó la permanencia a una carta en el último choque contra Las Palmas. Ese extremo aún queda lejos y existen rivales por debajo más angustiados, al menos por ahora. "Aquello era un todo o nada. En estos momentos no es así, tenemos un margen. No hay que quemarlo todo ahora".

Respecto a la fórmula para salir de la espiral negativa, Expósito tiene claro. "De estas situaciones se sale lógicamente ganando. Necesitamos esa victoria que nos dé la vuelta a la calma y a la energía positiva, como en la primera vuelta", afirmó Expósito, que ve al equipo "capacitado" para tumbar al Madrid si mantiene "la portería a cero" y aprovecha su momento, como ocurrió el curso pasado con el triunfo sellado gracias al tanto de Carlos Romero.

"Ojalá tuviéramos una varita mágica"

El organizador de Cubelles arropó a Manolo González en un contexto en el que muchos aficionados piden su despido. "Al míster le veo con mucha fuerza. No ha cambiado nada en las sesiones, la exigencia es máxima. Estamos con él y vamos a darlo todo. Ojalá tuviéramos una varita mágica para recuperar nuestro mejor versión", proclamó el jugador catalán.

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El centrocampista apeló a tomar decisiones y buscar "culpables" cuando la permanencia esté garantizada. "Cuando consigamos la salvación matemática llegará el momento de ver qué ha pasado y qué hay que corregir. Los que mandan han de tomar decisiones y ver los errores y aciertos", concluyó Expósito.