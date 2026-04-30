Aleix Gómez lidera a un Barça que se acerca a la Final Four de Colonia

El Barça dejó escapar vivo a un excelente HBC Nantes en la ida de los cuartos de final de la EHF Champions League (30-32) en un partido que controló desde el ecuador de la primera parte, con el extremo derecho Aleix Gómez como principal figura con 9 goles de 13 lanzamientos. Algunas paradas buenas de Hallgrimsson y el buen inicio de Domen Makuc marcaron un duelo que llegaron a dominar los visitantes por 37-31 a falta de tres minutos. El billete para la Final Four se decidirá el miércoles 6 de mayo en el Palau.

Los primeros minutos estuvieron marcados por los disparos a la madera de los locales y por la inspiración ofensiva de Aleix Gómez y de Domen Makuc. Con esas premisas, el cuadro azulgrana frenaba el excelente juego posicional del segundo clasificado de la Ligue 1 y conseguía ir alternando los empates con ventajas mínimas (6-7, min. 9:53). Acto seguido, doble error arbitral con dos minutos al vasco Kauldi Odriozola y una falta a N'Guessan en una recuperación.

Uno arriba al descanso

El Barça dio ahí un paso adelante al aprovechar las carencias defensivas del nipón Yoshida en el uno contra uno para que Luís Frade estableciese el 7-10 (min. 14:08). El quinto lanzamiento a la madera del Nantes, el tercer tanto de Makuc y la irrupción de Petar Cikusa con un sensacional tanto permitían a los visitantes seguir burlando la dureza y el orden defensivo de los de Gregory Cojean (10-13, min. 18:29).

Sin embargo, el conjunto local empezó a encontrar mejor los espacios en ataque y consiguió frenar las permutas 'made in Carlos Ortega' para ir reduciendo su desventaja hasta reducirla a la mínima expresión con un gol demasiado fácil de Nicolas Tournat (18-19). En la última jugada de la primera parte, los colegiados noruegos se 'tragaron' un claro siete metros del pivote galo por defensa interior ante Ian Barrufet.

Esa dinámica se intensificó en los primeros minutos de la segunda parte, con mucha intensidad defensiva del 'HBC' y problemas en el Barça a la hora de tomar decisiones. Abdou Abdi ratificó las buenas sensaciones de los franceses con el empate (20-20) y el internacional español Kauldi Odriozola culminó la remontada con el 21-20 (36:21).

Roja directa

El Barça no se descompuso y su rival pagó las pocas rotaciones que le hicieron llegar demasiado cansado al momento clave del partido. Con dos goles seguidos de Luís Frade y el séptimo de un sensacional Aleix Gómez, el conjunto catalán supo aprovechar esta circunstancia para conseguir su máxima ventaja (22-26).

El Nantes demostró su carácter competitivo, ayudado por varias paradas de mérito del canterano barcelonista Nacho Biosca. Eso sí, en la otra también brillaba Viktor Hallgrimsson con al menos cuatro intervenciones destacadas. Kauldi Odriozola se iba a seis goles y el marcador no reflejó demasiados cambios hasta que Valero Rivera demostró a sus 41 años su talento en un siete metros para situar un inquietante 29-31 a 2:30 del final.

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Blaz Janc acabó con la cabeza vendada por un manotazo de Thibaud Briet que acabó con una roja directa que aceptó de buen grado (fue involuntaria), pero ni eso ni el penalti que sacó Emil Nielsen a Valero Rivera tras muchos minutos en el banquillo permitieron sentenciar la eliminatoria. Con 29-32, los árbitros no señalaron una clara falta sobre N'Guessan y Julien Bos cerró el marcador con el 30-32.