Ahora aún duele más que te haya eliminado el Atlético

Hay algunos articulistas, que, más en redes que en el papel, se ríen de mí, se mofan de mí, ironizan sobre mi teoría de que el fútbol ideal es 80% ‘guardiolista’ y 20% ‘cholista’.

El espectacular 5-4 en el PSG-Bayern de Munich fue aprovechado por los 'panenkitas' para procurarse unas gracias sobre este criterio mío, que tantas discusiones (todas maravillosas) me ha generado en mi entorno, el de los profetas del ‘tiki-taka’, ‘jogo bonito’, ADN Barça y espectáculo total.

No me importa. Yo sigo a la mía. Y más, después de este 5-4, que, para mí, no es, ni de broma, el mejor partido del siglo, aunque lo diga Luis Enrique. O, precisamente porque lo dice Luis Enrique, es por lo que no comparto esa idea.

Miren, cuando uno es el campeón del mundo (o del Mundialito de EEUU), cuando uno es el campeón de Europa, cuando uno es el mejor equipo del planeta, cuando uno se gasta más dinero que nadie, cuando uno se pasea por todos los campos del universo y se llama PSG, y se llama Luis Enrique, y se llama Vitinha y Dembélé, y se pone 5-2, en la semifinal ida de la Champions, ante el no menos poderoso Bayern de Munich, se acaba el partido, señores, ¡se acaba el partido!

El Arsenal arrancó, anoche, un empate en el Metropolitano. / JUANJO MARTÍN / EFE

Y no, como ni Vitinha, ese fabuloso centrocampista que se le reclama al Real Madrid , ni su entrenador Luis Enrique entendieron eso, o esa parte del fútbol, o ese otro modo de jugar a fútbol algunos ratos, o ese modo de convertirte en finalista de la Champions, que de eso se trataba, te pasa lo que te pasa, que vas a Munich con un rácano 5-4 e igual te eliminan. O no, ya, pero es que tenías el 5-2, tenías la final en tus manos y, por no jugar 30 minutos de fútbol control (con los mejores futbolistas del mundo ¡del mundo!), ahora te tocará sufrir. Y veremos, veremos.

Les contaré más, aunque los colegas, tertulianos y profetas de los textos me sigan criticando. Es muy difícil, yo creo que imposible, que el Barça vuelva a tener, en los próximos años, un camino tan fácil hacia la final de la Champions como el que tuvo el pasado año: Bénfica, Borussia de Dortmund e Inter. Y, sí, allí, en Milan, fue donde, por no jugar 10 minutos ‘cholistas’, ¡10, por favor, 10!, el Barça se perdió la final.

Pero es que, visto lo visto, es decir, visto el lamentable partido de anoche en el Metropolitano (bueno, al menos sirvió para saber quién va a ser campeón de Europa, PSG o Bayern), visto el nivel de Atlético y Arsenal (¡ojito! al Arsenal, que se gastó 73 millones en Gyokeres, 67 en Eze, 65 en Zubimendi y 52 en Madueke), de nuevo el Barça ha desperdiciado, también este año, otro camino de rosas, sin PSG, Liverpool, Real Madrid, Manchester City o Bayern de Munich, para llegar a la finalísima europea, pues le tocaban Newcastle, Atlético y Arsenal. Y volvió a despreciar ese camino de rosas.

Luis Enrique y su PSG, considerado el mejor equipo del mundo, desperdició un 5-2 frente al Bayern de Munich, que les conducía directamente a una nueva final de Champions, por no saber ni querer jugar, durante unos minutos, al 'otro fútbol'.

¿Y cómo lo desperdició?, pues por seguir ofreciendo espectáculo cuando no tocaba. Y ese ruido, señores (acabo de leérselo a mi amigo y colega Juan Jiménez en el diario ‘As’), ha cabreado, y mucho, a algunos futbolistas azulgranas. ¿Y eso?, pues muy sencillo: el Barça de Flick le ha ganado cuatro de seis partidos al Atlético y los colchoneros, vaya, les han eliminado dos veces. ¿Tiene eso explicación?

Pues, por ejemplo, porque en el partido de vuelta de la Copa del Rey, tuvieron más de 20 minutos para marcar el 4-0, después de lograr el 3-0 de Bernal, y no lo consiguieron, ni supieron. Y porque en la ida de los cuartos de Champions, en el Spotify Camp Nou, perdían 0-1, se quedaron con 10 y decidieron que había que seguir atacando y con la línea defensiva en el centro del campo, sin intuir que ese 0-1 era remontable en el Metropolitano. Y acabaron 0-2.

Y, aún así, en el Metropolitano, Lamine Yamal y Ferran Torres igualaron la eliminatoria (0-2, en el minuto 24, es decir, el equipo de Flick tenía ¡¡¡66 minutos!!! para eliminar al Atlético) y, como de nuevo, rechazaron el otro fútbol, que también es fútbol, sobre todo si te mete en la final de la Champions, como fue el caso del PSG el martes, o si te conduce a la semifinal más fácil de la Champions. Pero Flick acabó, de nuevo, eliminado al perder 1-2 en el estadio colchonero.

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