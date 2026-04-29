Wembanyama noquea a los Blazers para seguir la estela de Shai: "Tengo hambre de enfrentamientos aún mejores."

La pícara sonrisa de su padre Félix desde la grada fue sintomática. Wembanyama acababa de taponar el enésimo intento fallido de Avdija en la pintura, cuando los Spurs ganaban de 15 a falta de 3 minutos y medio para el final. Esa jugada puso el broche a una eliminatoria que terminó 4-1 a favor de San Antonio, después de que los Blazers se llevaran el segundo partido. El quinto y último no fue un mero trámite, aunque San Antonio llegó a ponerse 28 puntos arriba en el tercer cuarto, y una acción defensiva más del pívot francés fue necesaria para noquear a los de Portland 114-95. Después de que los Thunder barrieran a los Suns, los de Texas son el segundo equipo en clasificar para semifinales de Conferencia.

Wembanyama selló el quinto partido con 17 puntos, 14 rebotes, 6 tapones y 3 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador desde Patrick Ewing en 1994 que logra dos dobles-dobles consecutivos y seis o más tapones en los playoffs. El primer defensor unánime del año en la historia, y el más joven también, declaró al final del partido que ya está pensando en su próxima víctima, los Denver Nuggets de Nikola Jokic o los Minnesota Timberwolves de Julius Randle, sin Anthony Edwards por lesión: "Ese fue solo un ejemplo de cómo puede desarrollarse una serie, y es una buena manera de comenzar los playoffs. Ganamos experiencia y todavía tengo hambre de enfrentamientos aún mejores."

Si el primer partido de la serie supuso una avalancha de debuts, este último significó la primera victoria en una ronda de playoffs para muchos. Además de Wembanyama, que en su estreno ya hizo historia de la franquicia rebasando los 32 puntos de Tim Duncan, también fue la primera vez que De'Aaron Fox superaba el primer obstáculo camino del título, ya en su novena temporada en la NBA. El técnico de 39 años Mitch Johnson, que tomó el relevo del legendario Gregg Popovich en el banquillo, también pudo celebrar la clasificación de su equipo a las semifinales de conferencia por primera vez desde 2017. En el caso de Portland, deberán seguir mejorando para romper una sequía que se remonta a 2019.

Capitán Fox

"Es su mundo y nosotros vivimos en él", podría ser la frase que resume el dominio de Wembanyama, pero fue la manera que tuvo Julian Champagnie de alabar a De'Aaron Fox, el base de 28 años que tomó las riendas del equipo en el último cuarto de los dos partidos finales de la serie. El ganador del premio al jugador más clutch de la temporada 2022-23 metió 13 de sus 21 puntos en el cuarto parcial después de anotar 28 puntos en el 3-1 que decantó la eliminatoria en Portland, obrando un auténtico milagro en la segunda parte al transformar un déficit de 15 puntos en una victoria por más de 15 puntos, el primer equipo en la historia de los playoffs en hacerlo. Fox fue de menos a más en la eliminatoria y terminó promediando 20 puntos y 7 asistencias.

Traspasado desde Sacramento en febrero de 2025, De'Aaron se ha asentado en su nuevo equipo gracias a su experiencia, valorada muy positivamente por el grupo de jóvenes 'spurs'. "Es bueno contar con esa estabilidad que proporciona un base veterano", admitió Stephon Castle, el novato del año en 2025 que promedió 20 puntos y 6 asistencias en la serie. Junto a Fox y Castle, no faltó la brillante aportación de Dylan Harper, que fue clave en el tercer partido para compensar la ausencia de Wembanyama. El escolta de 20 años rompió toda una serie de récords saliendo desde el banquillo, entre los cuales uno que ostentaba Kobe Bryant como el más joven en superar los 25 puntos en un partido de playoffs.

Blazers irregulares

La única victoria de los Blazers en la serie, 106-103 en el segundo partido, se produjo cuando Wembanyama tuvo que abandonar el campo por una conmoción cerebral. Los de Portland fueron el único equipo de playoffs clasificado entre los diez últimos en ataque durante la temporada regular, y echaron de menos a un Damian Lillard lesionado del tendón de Aquiles. Animando desde el banquillo, el base de 35 años no se quedó demasiado lejos de la contribución de Shadeon Sharpe, el alero de 22 años que volvía de lesión. Tras promediar 21 puntos en 50 partidos de temporada regular, solo jugó más de 15 minutos en un encuentro de la serie y se despidió con 5 puntos en 6 minutos en el Frost Bank Center.

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El rendimiento de Deni Avdija fluctuó a lo largo de la eliminatoria, pero el israelí nunca desistió, llegándose a encarar con Harper en el tercer partido y con Castle en el cuarto. Sus números de All-Star sufrieron en todos los apartados, y no recibió demasiado apoyo de sus compañeros, como Toumani Camara o Donovan Clingan, dos debutantes al igual que él. Jrue Holiday tampoco encontró consistencia a pesar de su experiencia y su mejor actuación terminó en derrota (29 puntos en el tercer partido). El base de 35 años se marchó con 8 puntos en casi 40 minutos de partido, pero su bajón no fue tan drástico como el de Scoot Henderson, que pasó de meter 18, 31 y 21 puntos en los primeros tres partidos a sumar 5 entre los dos últimos.