Raphinha y Bernal se ponen a punto para el regreso

Después de tres días de fiesta, la plantilla del FC Barcelona se reincorporó a los entrenamientos con vistas al partido del sábado contra el Osasuna. No es un partido cualquiera. De conseguir la victoria, podría quedar campeón de Liga el domingo si el Real Madrid no derrota al Espanyol en Cornellà. Nadie piensa en especular para consumar la conquista del segundo título de la regularidad consecutivo. Si es hoy, mejor que mañana.

En cualquier caso, la novedad de este miércoles fue el retorno de Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen a la sesión preparatoria junto al resto de la plantilla. Los dos primeros ya están prácticamente listos para unirse a la convocatoria a Pamplona. Con el danés habrá que esperar un poco más. La plantilla le recibió con un clásico túnel de collejas.

El delantero brasileño se lesionó en el bíceps femoral -como ahora Lamine Yamal- en un partido amistoso con la selección de Brasil. Por culpa de esta dolencia se perdió la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid.

Marc Bernal sufrió hace cuatro semanas un esguince en el tobillo izquierdo en el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid y parece ya a punto para el regreso a los terrenos de juego. En su posición ha jugado últimamente Gavi, pero también un recuperado Frenkie de Jong y hasta Eric Garcia. Marc Casadó ha quedado en una situación testimonial.

Christensen, abonado a las desgracias físicas, se recupera desde diciembre de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pese a la nueva lesión de larga duración, Joan Laporta le ofreció la renovación. No hay respuesta aún del bando danés.

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En el entrenamiento de este miércoles también participaron los jóvenes Eder Aller, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués, del Barça Atlètic.