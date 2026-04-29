Pleno de renovaciones en el filial azulgrana: cuatro firmas en dos días en el equipo femenino

Cuatro renovaciones en dos días. Así de eficiente ha sido el Barça para atar bien en corto el futuro del equipo femenino. Primero fueron Maria Llorella y Montse Alabart este martes y luego, este miércoles, Rosalía y Daniela Martínez han sellado su continuidad en el club. Estos acuerdos se enmarcan en la voluntad de la entidad (a la par que necesidad) de retener talento joven en un mercado que no para de incrementar sus transacciones.

Este martes, las primeras en posar con una amplia sonrisa en el palco del estadio Johan Cruyff fueron las futbolistas del Barça B Maria Llorella y Montse Alabart. Las jugadoras estuvieron acompañadas del director deportivo del fútbol femenino, Marc Vivés, y del coordinador del fútbol formativo femenino, Jordi Ventura. Maria Llorella llegó al Barça en la temporada 2022-23 y este curso ha debutado con el primer equipo, disputando dos partidos. Con el FC Barcelona ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2029. Por su parte, Montse Alabart ha firmado la renovación hasta 2028. Familia de futbolistas (su abuelo jugó en el Barça), la azulgrana llegó al club en la temporada 2022-23.

Más renovaciones

Este miércoles ha sido el turno de Rosalía y Daniela, que han firmado las ampliaciones de sus contratos hasta 2029 y 2028, respectivamente. Rosalía, que llegó al club en la temporada 2024-25, se ha mostrado muy contenta de seguir vinculada a la entidad. “Es un orgullo para mí y mi familia poder seguir en el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de poder continuar con mi formación aquí y espero poder devolver la confianza”, explicó la sevillana.

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La central zurda Daniela Martínez llegó al FC Barcelona en la temporada 2022-23 y este miércoles ha renovado hasta 2028. “Para toda niña que está aquí es un sueño poder renovar. Estoy muy agradecida al staff, a mis compañeras y a mi familia por el apoyo y la ayuda que me han prestado”, explicó la defensa a los medios del club.