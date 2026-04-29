El pívot Sayon Keita se va del Barça para dar el salto a la liga universitaria estadounidense

El pívot del Barça Sayon Keita, de 18 años, jugará la próxima temporada en la NCAA, la liga universitaria estadounidense.

El club azulgrana recibirá una compensación económica por esta salida y por la del ala-pívot Arturas Butajevas, cedido este curso al Unicaja de Málaga, cuyo fichaje por la Universidad de Florida fue anunciado esta semana.

Según ha informado la agencia de representación del jugador al medio especializado Draft Express, Keita firmará por la Universidad de Carolina del Norte (UNC).

El interior maliense, de 2,12 metros, debutó la pasada temporada con el primer equipo azulgrana y, ante la falta de fichajes, en estos dos cursos ha alternado el filial con los entrenamientos y convocatorias con los mayores.

En total, Keita ha disputado 13 encuentros en la Liga Endesa con un promedio de 0,3 puntos y 1,2 rebotes en más de 4 minutos, y otros 6 partidos en la Euroliga, con unos registros de 2,5 puntos y 1,5 rebotes en más de 8 minutos.

En el club azulgrana daban por sentada la marcha del pívot desde el pasado verano, cuando ya realizó entrenamientos y conoció algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

De este modo, Keita seguirá la creciente tendencia de los jóvenes jugadores europeos que ponen rumbo a la NCAA, un paso que en los dos últimos veranos también dieron Kasparas Jakucionis, Dame Sarr, Mahieu Grujicic y Raúl Villar desde la cantera azulgrana.

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Keita será entrenado por Michael Malone, quien fuera técnico jefe de la NBA durante doce temporadas y campeón con los Denver Nuggets en 2023, y recalará en una universidad por la que anteriormente pasaron Michael Jordan, James Worthy y Vince Carter, entre otros.