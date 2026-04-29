Pablo Longoria, de presidir el Olympique de Marsella a ser director deportivo de River Plate

El español Pablo Longoria ha pasado en poco más de un mes de presidir el Olympique de Marsella francés, cargo que ocupó entre 2021 y 2026, a ser el nuevo director deportivo del River Plate, según anunció en las últimas horas el club argentino en sus canales oficiales.

El asturiano de 39 años (Oviedo, junio de1986) tendrá un rol de máxima importancia en la entidad 'millonaria', en la que dependerá directamente del presidente, Stefano di Carlo (36 años), y del secretario técnico, el legendario exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli (64).

Longoria "coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el 'scouting' (ojeador), la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo", con un rol "orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área", según la nota oficial del club.

La llegada de Longoria al club porteño "se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas".

River también destaca la participación de Longoria "en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia" y resalta su "seguimiento sistemático del fútbol sudamericano, con presencia sostenida en Argentina, Uruguay y Brasil, así como la participación en la incorporación de futbolistas de la región a equipos europeos".

El club valora los "más de 15 años de experiencia" del español, quien comenzó su carrera en el área de 'scouting' del Newcastle United inglés y, posteriormente, fue jefe mundial de ojeadores del Juventus italiano entre 2015 y 2018.

Entre 2018 y 2020 fue director deportivo del Valencia, después de lo cual pasó a asumir la tarea de director deportivo del OM, club que presidió desde 2021 hasta marzo de 2026, aunque no logró dominarlo por completo.

Las protestas de la grada, los bandazos en el banquillo y la inestabilidad deportiva acabaron por cerrar una etapa en la que el español dejó como legado las semifinales de la Conference League de 2022 y de la Europa League de 2024, dos subcampeonatos de Liga y dos participaciones en la Champions.

Todo ello sin haber sido capaz de aportar tranquilidad al club por el que, durante su mandato, desfilaron hasta siete entrenadores.

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Longoria llega a un River Plate entrenado actualmente por el extécnico del Alavés Eduardo 'Chacho' Coudet, quien ha reconducido el rumbo errático del conjunto 'millonario' en los meses previos, lo que llevó a renunciar a Marcelo Gallardo en su segunda etapa al frente del banquillo, tras convertirse entre 2014 y 2022 en el responsable más exitoso en la historia del club, con 14 títulos (entre ellos dos Copas Libertadores).