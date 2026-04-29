El mundo de fútbol alucina con el PSG - Bayern (5-4): "Fue el partido del siglo, debería haber sido la final"

Luis Enrique ya ha prometido que el partido de vuelta entre PSG y Bayern "va a volver a ser una fiesta", mientras que Vincent Kompany confía en que su equipo podrá repetir el acierto de cara a puerta y defender mejor a la vez, con la esperanza de remontar: "Cuatro goles en París demuestran que podemos marcar goles. Y lo demostraremos de nuevo en casa." Pase lo que pase en Múnich, el festival de goles que se celebró en el Parque de los Príncipes el martes por la noche pasará a la historia como uno de los más entretenidos de la Champions League. El mundo del fútbol sigue alucinando con el espectáculo que brindaron ambos equipos en la ida de semifinales, y además de lo que puedan pensar los entrenadores, muchos esperan que se repita algo similar el próximo miércoles a las 21.00 horas.

Alguien que sabe lo que es marcarle goles al Bayern dio su opinión a través de sus redes sociales. Erling Haaland no tardó en rendirse ante la "oda al fútbol", como titula el diario Sport este miércoles. El delantero noruego del Manchester City, que fue eliminado por la última víctima del conjunto alemán, el Real Madrid, colgó una imagen del partido cuando a este todavía le faltaba un gol con el texto "esto es fútbol". La pregunta aquí se formula sola, pues ¿qué no es fútbol?, algo que podrían responder este miércoles Atlético Madrid y Arsenal en la otra semifinal, objeto de muchas críticas por su estilo de juego de carácter incuestionablemente más defensivo.

Redes y teles

Una de las publicaciones más virales en X (Twitter), resumió a la perfección el partido en tono de admiración: "Nada de provocaciones, nada de teatro, nada de patadas, nada de trucos en los córners, nada de once hombres por detrás del balón, solo fútbol ofensivo de verdad y pura técnica en exhibición. Así es como se debe jugar al fútbol." Ahora que han empezado los Playoffs de la NBA, un usuario lamentaba que solo se vaya a disputar otro partido entre Bayern y PSG, y propuso aplicar el formato de la liga de baloncesto estadounidense para alargar este duelo de titanes: "Que se juegue al mejor de siete partidos".

Fernando Morientes formó parte del análisis posterior al partido en Movistar, y expresó que había sido como "para volver a verlo repetido". Un pensamiento que compartieron varios de los presentes en la cadena de televisión que retransmitió el partido en España. Entre ellos no podía faltar Jorge Valdano, que volvió a poetizar: "Cuando la metodología está puesta al servicio de la ambición, el fútbol se desata". Juanma Castaño equiparó el 5-4 al 3-3 de la última final del Mundial entre Francia y Argentina, mientras que Thierry Henry recogió el pesimismo de los últimos tiempos acerca de la evolución del fútbol para declarar que se lo había pasado en grande: "Llevamos un año quejándonos de que el fútbol es aburrido... Yo lo disfruté, y creo que todos en casa también lo disfrutaron."

The Sun (Inglaterra) no fue tan extremista como aquel usuario aficionado al baloncesto, pero elevó el duelo a "partido del siglo", además de expresar que "debería haber sido la final; menos mal que no lo es y que la semana que viene podremos volver a vivirla de nuevo". La noción de que se trataba de una final anticipada fue propagada por una gran cantidad diarios previos al partido, y se reforzó después de que terminara. Según recoge la propia página web del Bayern, fueron varios los que catalogaron el partido así: Sky Sport (Alemania), Telegraph (Inglaterra), Kurier (Austria), Marca (España).

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Segunda entrega

"Merecíamos ganar, merecíamos empatar y merecíamos perder hoy. Fue un partido fantástico. Ha sido, sin duda, el mejor partido en el que he participado como entrenador." dijo Luis Enrique sobre lo que acababa de presenciar sobre el terreno de juego entre su equipo y el de Kompany, antes de predecir que la segunda entrega de este peliculón de acción sería igual de emocionante: "No espero otro partido diferente en Múnich". Será muy complicado que vuelva a igualarse el récord de 9 goles en un solo partido de semis, pero con la final a tan solo 90 minutos (o 120) y una mínima diferencia en el global de la eliminatoria, todo puede suceder.