Muere Isidro Oliveras, exdirigente del Espanyol y expresidente de la Federación Internacional de Patinaje

Isidro Oliveras de la Riva Marqués (Barcelona, 5 de desembre de 1947), destacado deportista y dirigente deportivo vinculado durante buena parte de su vida a cargos de responsabilidad de todo tipo, ha fallecido este miércoles a los 78 años según comunicó el Espanyol, club del que formó parte de la junta directiva durante la presidencia de Manuel Meler (1975-1982), además de ser el vicepresidente del área social con Antonio Baró (1982-1989).

'Bilo', como así era conocido, miembro de una saga de larga vinculación con el Espanyol (su padre fue el presidente Victoriano Oliveras de la Riva), cuidó muchas de sus pasiones deportivas desde que comenzara a destacar jugando a hockey patines con el Club Patí Voltregà. Pero, además, llegó a ser campeón de España de esquí náutico y durante años se encariño con el pilotaje de coches de rallies (compitió durante 15 años) desde que hiciera amistad con Manolo Vidal, su copiloto, quien fuera director del Circuito del Jarama.

Prolífica e intensa sería también su etapa como dirigente deportivo. Después de presidir la Federación Española de Esquí Náutico (1973-1978) y la Federación Internacional de Esquí Náutico (1983-1991), se embarcó en una de etapa de lo más intensa y convulsa al frente de la Federación Internacional de Patinaje (entre 1990 y 2004). Recibió multitud de elogios por haber propiciado que el hockey sobre patines fuera deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero también le tocó lidiar con el intento de reconocimiento de la Federació Catalana de Patinatge, que luchó por su admisión en pleno derecho como miembro de la Federación Internacional.

El 'caso Fresno'

La selección catalana de hockey sobre patines llegó a ser aceptada de manera provisional e incluso ganó el Mundial B en Macao. Oliveras, como presidente de la Federación Internacional, apoyó el ingreso definitivo de la Federació Catalana, pero no fue suficiente para alcanzar el objetivo. En una Asamblea celebrado en Fresno el 26 de noviembre de 2004, con una votación repleta de irregularidades, las aspiraciones catalanas fueron negadas. Oliveras, que había declarado que dejaría su cargo si Catalunya no era admitida, dejó su cargo y fue expedientado por el Comité Olímpico Español (COE).

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A Oliveras, que le encantaba recordar especialmente sus años como piloto de rallies, fue nombrado en 2007 director del proyecto del museo del Espanyol previsto para el RCDE Stadium, aunque finalmente no pudiera llevarse a cabo.