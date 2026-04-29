Inmersos en la mierda

¿Ganaremos tres puntos de los 15 que nos quedan por disputar? Quiero pensar que sí, pero el pasado reciente indica que a los futbolistas les tiemblan las piernas, que no se atreven a hacer un pase a cinco metros y padecen un superlativo bloqueo mental, que el entrenador está permanentemente enfadado, y que se escucha un runrún constante en el estadio.

Uno ve al equipo jugar y no se parece en nada al de la primera vuelta por una razón evidente: porque la desconfianza se ha cargado al fútbol. No jugamos a nada. Todo se reduce enviar centros al área para que, o bien Roberto, o bien Kike, rematen de cabeza y a ver si suena la flauta. El pasado lunes no le ganamos ni al penúltimo y sumamos un punto porque la Moreneta lo decidió así, de manera que confíaré más en los desaciertos de nuestros perseguidores que de nuestros propios méritos. O sea: que haya tres peores.

Conocida por todos la poca presencia del RCDE en los medios de comunicación en Catalunya, ¿cómo es posible que un perico como un servidor no aproveche esta columna para enviar mensajes positivos a los lectores? Fácil: porque reúno, por este orden, las 3 "P": persona, padre y periodista. Y le añado una cuarta: perico.

Pero… ¿y el presidente? Sonríe, es simpático, lo vimos en octubre durante el acto del 125 aniversario… pero públicamente no aparece. Es una forma de gestionar desde la discreción, al igual que en la web, donde aparece en la pestaña club, información corporativa, estructura organizativa, y consejo de administración. Ahí está nuestro líder.

Mire, presidente: me cuentan que su simpatía por los periodistas no es premium, pero este club es tan singular que los seguidores merecen alguna voz, una cara que les comunique la indignación que hemos sufrido con algunos arbitrajes, porque Manolo no debe ser un permanente portavoz del club, o en su defecto Xavi Andreu, o alguna vez, Garagarza.

Pero como somos pericos, somos capaces de meterle tres al Madrid. Nunca se sabe.