La defensa más criticada: el Barça es el menos goleado de la Liga

Resulta que el equipo que pasa por ser el que peor defiende por los riesgos que toma, como se le acusa, es el menos goleado de la Liga. Si no fuera porque a Hansi Flick se le toma por un tipo serio y cabal, podría sospecharse que se ríen a carcajadas en el vestuario del Barça por la letanía que vienen escuchando desde el primer día. No de esta temporada, sino desde la pasada.

Aquel Barça tan efervescente en ataque (102 goles marcados, 24 más que el Madrid) como osado en defensa con la adelantada línea Flick, fue el cuarto menos batido en la Liga anterior, con 39 tantos, uno menos que el Madrid (38), subcampeón, y a mayor distancia del Athletic (29) y Atlético (30). No ganó el trofeo Zamora Unai Simón al no haber disputado los 28 partidos mínimos exigidos, sino Jan Oblak, que encajó los 30 en 36 partidos.

Flick anima a Cubarsí tras ser expulsado den la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Un abismo con el Madrid

En la Liga actual, encaminado a revalidar el título de campeón, ataca y defiende igual de bien el Barça. Ha marcado dos goles menos en la jornada 33 (87 por 89) y ha encajado dos menos (30 a 32). Los reparte mejor, de ahí que haya obtenido 9 puntos más en la misma cantidad de partidos y haya abierto un abismo respecto al Madrid. Joan Garcia está en la tesitura de obtener el trofeo Zamora porque es el menos goleado en términos absolutos y porcentuales.

La victoria de Getafe sirvió, además de dar otro salto hacia la Liga mientras el Madrid tropezaba de nuevo, ante el Betis esta vez, para endosar dos goles a David Soria, el tercer portero del campeonato. El Getafe es el tercer equipo menos goleado con 34 tantos, por detrás del Barça (30) y del Madrid (31). El descalabro del Atlético en su solvencia defensiva impedirá a Oblak revalidar el trofeo Zamora, que sería el séptimo de su carrera. Los 30 goles encajados en los 28 partidos que ha jugado se lo impiden.

Gerard Martín, Marc Bernal y João Cancelo aplauden al público tras la semifinal de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético. / JORDI COTRINA / EPC

Encaminado al Zamora

No hay aspirante más cualificado que Joan Garcia, que tan solo ha recibido 19 goles en 27 partidos hasta la fecha: un promedio de 0,70 por partido. Wojciech Szczesny encajó 11 en las seis jornadas en las que le sustituyó durante su lesión de menisco; entre ellos, el 4-1 de Sevilla, la derrota más abultada de la Liga. En la Copa hubo el 4-0 del Atlético, y en la Champions el 3-0 de Chelsea, goleadas que recibió Joan.

En esos 27 partidos ligueros, el meta de Sallent ha mantenido la portería a cero en 14 de ellos. Mérito suyo como de sus colegas de la defensa, a menudo criticados por las concesiones al rival. El Getafe apenas remató cuatro veces, ninguna entre los tres palos. El Barça es el equipo que menos remates permite por partido, lo que indica la excelencia del trabajo preventivo antes de que el peligro llegue al área de Joan Garcia; en última instancia, aparece el mejor portero de la Liga.

César Soto Grado expulsa a Pedri en el Madrid-Barcelona del Bernabéu. / Valentí Enrich / SPO

Trabajo preventivo

Las lesiones han obligado a numerosos cambios, pero Flick ha estabilizado a la línea más atrasada con cambios solo forzados. El cuarteto preferido es el que componen Kounde, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo. El portugués tomó el puesto cuando se lesionó Alejandro Balde. Eric Garcia ha sido el chico para todo, ya que ha ocupado los cuatro puestos de atrás y el de mediocentro.

Noticias relacionadas

Los azulgranas también son el equipo que menos faltas ha cometido: 9,4 por partido. El polo opuesto es el Getafe, con 15,4 faltas de promedio. En el duelo del pasado sábado se ajustaron a los parámetros que venían marcando: 8 faltas frente a 15. Es lógico, por tanto, que sean el equipo más limpio y con menos tarjetas amarillas (50). Solo han visto dos rojas, y por acumulación: Pedri en el clásico del Bernabéu y Frenkie de Jong en Balaídos. Ninguno de los dos se distingue precisamente por su agresividad. Ha habido más expulsiones en los 12 partidos de la Champions: Araujo, Cubarsí y Eric.