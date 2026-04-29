Condenado a nueve meses de cárcel un aficionado por insultos racistas a Rashford

La Audiencia Provincial de Oviedo dictó este miércoles sentencia condenatoria de nueve meses de prisión contra un aficionado acusado de proferir insultos racistas contra el futbolista del Barcelona Marcus Rashford durante el partido de Liga que disputó el conjunto azulgrana en el estadio Carlos Tartiere, el pasado 25 de septiembre.

Según la resolución, el acusado fue condenado por un delito "de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas" y además se le impuso una multa de seis meses con una cuota diaria de cinco euros, la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de tres años y nueve meses, y la prohibición de acceso a estadios de fútbol de cualquier categoría durante tres años, según informó LaLiga.

Con este fallo, LaLiga suma 11 sentencias favorables en su lucha contra el racismo en el deporte. La organización presidida por Javier Tebas subrayó que este resultado reafirma "su compromiso en la erradicación de estas conductas mediante acciones de concienciación, detección y, desde 2020, también la denuncia en juzgados".

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Pese a no contar con competencias sancionadoras directas sobre clubes, aficionados, técnicos o jugadores, LaLiga, añade el organismo, se ha consolidado como una entidad pionera en la lucha contra el racismo y el odio, tanto dentro como fuera de los estadios.