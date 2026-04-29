El camión solidario de Aural regresa a la Titan Desert Marruecos 2026 para atender problemas auditivos en el desierto

Aural Centros Auditivos ha vuelto al desierto marroquí con un doble objetivo: afrontar uno de los retos más exigentes del ciclismo de montaña y acercar la salud auditiva a comunidades con escasos recursos. La compañía participa en la Skoda Titan Desert Morocco 2026, que se disputa del 26 de abril al 1 de mayo, con 37 corredores y con la tercera edición de su iniciativa solidaria ‘Volver a Oír para Volver a Vivir’, integrada en el proyecto Titan Life de RPM Sports y promovida este año en exclusiva por Aural.

La prueba arrancó este 26 de abril en Boumalne Dades y reunirá a más de 500 participantes, que durante seis etapas recorrerán cerca de 600 kilómetros y afrontarán más de 6.000 metros de desnivel acumulado hasta alcanzar la meta final en Maadid el próximo 1 de mayo. En ese recorrido, el equipo de Aural combina la vertiente deportiva con una intervención directa sobre el terreno a través de su camión solidario. La iniciativa permite realizar revisiones auditivas gratuitas, tratamientos básicos y donaciones de audífonos en distintas poblaciones por las que transcurre la carrera. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población local, favorecer su autonomía e inclusión social y sensibilizar sobre la importancia de tratar la pérdida auditiva sin estigmas.

Uno de los primeros casos que han atendido este año es el de Adam, un chico de 15 años que llevaba sin oír desde los 5 cuando sufrió un paro cardíaco y estuvo en quirófano sin pulso durante 20 minutos. Al reanimarlo, se quedó sordo y ahora, tras visita al camión de Aural ha recibidio un audífono ultrapotente que le ha devuelto la posibilidad de oír. A lo largo de sus tres ediciones, Aural Centros Auditivos ha atendido de forma solidaria a más de 600 personas con pérdida auditiva y ha donado más de 200 audífonos. En esta ocasión, el equipo desplazado a Marruecos está formado por los audioprotesistas de Aural Sara Varela y Alfonso Alonso, junto a la médica otorrinolaringóloga del Instituto IOGI Francisca Mallmann, encargados de llevar a cabo las revisiones y tratamientos en las localidades por las que pasa la Titan.

“Ver cómo una persona vuelve a escuchar la voz de un familiar o los sonidos de su entorno después de años de silencio es una experiencia que nos cambia a todos. Esta iniciativa nos recuerda que, con entusiasmo, compromiso y esfuerzo, no solo es posible superar un reto deportivo, sino también transformar la vida de muchas personas”, afirmó el CEO de Aural Centros Auditivos, Juan Ignacio Martínez.

El camión de Aural rodeado de niños en Marruecos. / Aural

Un equipo para romper estigmas

La presencia de Aural en la Titan Desert también tiene una dimensión de concienciación. La compañía compite con un equipo encabezado por su CEO, Juan Ignacio Martínez, y por el exciclista del Movistar Team Luis Pasamontes, embajador de la marca, junto a otros 35 corredores de distintos perfiles y nacionalidades. Todos ellos comparten un mensaje: que la pérdida auditiva no limite a nadie.

El equipo cuenta de nuevo con corredores con pérdida auditiva o con historias personales muy vinculadas a la salud auditiva. Entre ellos figuran Adrià Alonso, con hipoacusia bilateral y en su segunda Titan con Aural; Juan Manuel González Valente, atleta sordo olímpico que también repite participación; Jon Altube, padre de una niña con pérdida auditiva; Roc Pagès, el benjamín del grupo, con pérdida auditiva de nacimiento y debutante en la Titan; y Asensio Romero, paciente de Aural por acúfenos.

Sus historias buscan trasladar un mensaje claro a quienes empiezan a notar problemas de audición: no esperar, pedir ayuda profesional y no permitir que la hipoacusia condicione la vida personal, social o deportiva.

“Participamos con un equipo muy diverso para visibilizar que la pérdida auditiva no debe limitar a nadie. El deporte, y un reto como la Titan Desert, es un altavoz extraordinario para derribar estigmas y normalizar la búsqueda de ayuda profesional”, señaló Martínez.

Pasamontes, camino de ser Titan Legend

Uno de los nombres destacados del equipo es Luis Pasamontes. El exciclista asturiano alcanzará en esta edición la condición de Titan Legend, distinción reservada a los participantes que han completado al menos 3.500 kilómetros en las pruebas de las Titan World Series organizadas por RPM Sports.

“La Titan Desert es una experiencia única que te exige al máximo en todos los sentidos. Convertirme en Titan Legend con el equipo de Aural Centros Auditivos tiene un valor especial porque formas parte de un proyecto con propósito, donde el deporte también sirve para ayudar”, destacó Pasamontes.

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Además del camión solidario, Aural realizará una aportación a un fondo solidario por cada miembro de su equipo que finalice la Skoda Titan Desert. Esta contribución se destina anualmente a distintos proyectos benéficos dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía.