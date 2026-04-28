El Panathinaikos asalta la pista del Valencia en el estreno del play-off (67-68)

Avisó hace unos días Pedro Martínez, con el Artemis II en danza por el espacio, que para su Valencia Basket, más allá de su brillante fase regular, los 'playoffs' de la Euroliga eran "el otro lado de la luna" y este martes en su estreno en cuartos ante el Panathianikos el estadounidense Kendrick Nunn, con 21 puntos y un tiro libre a dos segundos del final, le dejó a oscuras y dio el primer punto al equipo heleno (67-68).

Negado en el tiro de tres, en parte por la gran defensa helena, el conjunto 'taronja' aumentó su energía defensiva en la segunda parte y con las penetraciones de Omari Moore y de Kameron Taylor abrió una brecha en el entramado de Ergin Ataman pero no fue suficiente para desmontarlo. En este punto de la galaxia del baloncesto europeo, al que el Valencia no llegaba desde hacía 15 años y en el que solo dos de los suyos tenían experiencia, hace falta todavía algo más.

A remolque

Diez puntos casi seguidos de Nunn desbrozaron ya el primer tramo del camino del Panathinaikos, dieron confianza equipo griego y descolocaron a un Valencia Basket poco acostumbrado a ir a remolque. Dubitativos, los locales firmaron un 1/11 en sus primeros triples.

El equipo heleno podría haber sacado más provecho del desconcierto 'taronja' pero, en realidad, tampoco tenía más argumentos que Nunn, que sumó 14 de los 23 puntos de los suyos en el primer cuarto (15-23, m.10).

Con el choque estancado, el Valencia pidió una antideportiva sobre Reuvers que los árbitros no concedieron pero la negativa dio combustible a la grada y a Jean Montero y a Brancou Badio que, con un par de triples, estrecharon el marcador.

32-39 al descanso

Pero el Panathinaikos no perdió el sitio y su defensa siguió guiando al ataque del Valencia. Tiraban los jugadores 'taronja' que decidían los visitantes y desde dónde ellos elegían. Un entramado defensivo que dejó a los locales en 5/26 triples al descanso (32-39, m.20).

Regresó el Valencia del vestuario con mucha más energía defensiva pero sin haber desentrañado la clave de bóveda de la defensa helena. Le faltaba la mitad del trabajo. Y ahí apareció Omari Moore pensando poco y cogiendo la diagonal más recta al aro para alimentar a Braxton Key. El camino estaba abierto (47-50, m.29).

En cuanto olió el peligro, Nunn volvió a anotar pero un estratosférico tapón de Badio al ex de Miami Heat y los Lakers le bajó los humos en el cambio al último cuarto.

Final agónico

El Panathinaikos enmarañó aún más su entramado defensivo para contener el intento final de Valencia y a Montero, nublado por un agigantado TJ Shorts, le costó leerlo. Afortunadamente para los locales, Kameron Taylor sí que lo hizo y se unió a Moore. A poco más de dos minutos para el final, los locales lograron por fin empatar.

Cuando peor estaban las cosas para los visitantes, dos acciones de TJ Shorts liberaron de presión al Panathinaikos pero Montero volvió a igualar a 24 segundos.

Trató TJ Shorts de aprovechar su momento pero el partido estaba para las grandes estrellas y el balón acabó en Nunn. Tras un par de fintas el exterior se fue hacia adentro y se encontró con una falta de Key que le llevó a la línea de tiros libres. Falló el primero pero acertó el segundo y en la última acción la defensa 'verde' dejó de nuevo a oscuras a un Valencia que no pudo ni tirar.

Ficha técnica:

67.- Valencia Basket (15+17+17+18): Thompson (2), Badio (7), Taylor (11), Pradilla (3), Sako (6) -cinco titular- Montero (15), Moore (2), Puerto (-), Key (12), Costello (3) y Reuvers (6).

Noticias relacionadas

68.- Panathinaikos (23+16+15+14): Nunn (21), Grant (2), Osman (2), Hayes-Davis (5), Lessort (12) -cinco titular- TJ Shorts (12), Grigonis (7), Hernangómez (7), Rogkavopoulos (-) y Faried (-).