John Stones anuncia que abandona el Manchester City a final de temporada

John Stones, defensa internacional del Manchester City, comunicó este martes que abandonará el club a final de temporada cuando acabe su actual contrato.

A sus 31 años, Stones se marcha del City con 16 títulos, incluidas seis Premier League y una Liga de Campeones, la primera en la historia del club.

Pese a ser uno de los jugadores más importantes en la etapa de Pep Guardiola en el club, las lesiones y los problemas físicos han sido constantes estas últimas temporadas y en esta apenas ha disputado 15 encuentros y sólo ha sido titular en cuatro ocasiones. Su falta de continuidad ha sido clave a la hora de decidir no renovar su contrato.

John Stones, jugador del Manchester City, besa la 'orejona', el trofeo de la Champions. / MOLLY DARLINGTON

"Este ha sido mi hogar durante los últimos 10 años, y lo será por el resto de mi vida”, escribió Stones en Instagram. “Ha sido una montaña rusa en muchos sentidos. Llegué siendo un niño y ahora me voy como un hombre, convirtiéndome en padre, esposo y, en el campo, un jugador muy realizado, viviendo todos mis sueños y alcanzando todo lo que aspiré a lograr aquí", ha escrito Stones en las redes sociales.

“Al comienzo de mi carrera, jamás habría imaginado estar en esta posición: primero, lograrlo todo, pero sobre todo, conseguir este vínculo con todo el mundo. Todos mis sueños se han cumpido con creces", ha añadido el central, que ha tenido palabras de elogio hacia Pep Guardiola, su entrenador toda esta década.

"No creo que hubiera tenido ni de lejos el mismo éxito si no fuera por él», ha señalado. "La primera vez que lo conocí, supe al instante que era lo que quería hacer, donde quería estar: jugar a las órdenes del mejor entrenador del mundo. Estoy muy agradecido de haber podido pasar tanto tiempo con él, ganarlo todo a su lado y compartir tantos momentos increíbles juntos".

La marcha de Stones se une a la de Bernardo Silva, que también pondrá punto y final a su etapa en el City este junio cuando venza su contrato. El City tendrá que acudir al mercado para cubrir la baja del inglés y/o recuperar a Vitor Reis, que está cedido esta campaña en el Girona.

El central inglés confía en tener un hueco este año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ya estuvo en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los enfrentamientos amistosos contra Uruguay y Japón.

Josko Gvardiol, el autor del primer gol del City, felicita a John Stones, el firmante del segundo del Manchester City en su visita al Wolverhampton Wanderers. / Europa Press / DPA

En total, Stones, que llegó al City en 2016 procedente del Everton a cambio de algo más de 50 millones de euros, ha disputado 293 encuentros con los 'Sky Blues' y espera marcharse con algún título más en el bolsillo.

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Este año ha sumado una Copa de la Liga y puede despedirse con dos trofeos más, la FA Cup, donde están en la final contra el Chelsea, y la Premier League, en la que están empatados a puntos con el Arsenal.