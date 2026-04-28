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Salud y deporte

Los fisioterapeutas reclaman participar en el Programa de Prescripción Deportiva: "Queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de hacer las recetas"

El Govern inicia el despliegue de la prescripción deportiva en la atención primaria para tratar enfermedades con ejercicio físico

Programas de ejercicio para personas mayores.

Programas de ejercicio para personas mayores. / EPC_EXTERNAS

Efe

Barcelona
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha reclamado que los profesionales fisioterapeutas puedan participar en el nuevo Programa de Prescripción Deportiva, la nueva herramienta del Govern para fomentar el ejercicio físico y el deporte como herramienta terapéutica.

Así lo ha manifestado este martes a EFE el decano del colegio, Ramon Aiguadé, que ha valorado la iniciativa, orientada a reducir el sedentarismo, promover hábitos de vida activos e incorporar el ejercicio físico como herramienta de salud comunitaria.

"Queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de hacer las recetas", ha reclamado, ya que no todos los deportes "son buenos para todos".

El decano ha ejemplificado que, en caso de que un paciente haya recibido una prótesis de cadera, realizar algunos movimientos provocaría una luxación, un concepto que los educadores físicos "desconocen".

Recursos

"Sería un derroche de recursos no aprovechar a los fisios que ya trabajan en los Centros de Atención Primaria (CAPS) dirigiendo actividades físicas", ha lamentado.

En este sentido, Ramon Aiguadé ha pedido que el fisioterapeuta pueda valorar la receta hecha por el doctor y poder realizar los cambios necesarios antes de que el educador físico desarrolle el ejercicio físico.

Con el nuevo programa, el profesional sanitario, a través de una receta, podrá derivar al paciente a un programa de ejercicio físico supervisado por un profesional de la educación física deportiva.

Eso es posible gracias a que, por primera vez, la prescripción deportiva se incorpora en la Estación Clínica de Atención Primaria (ECAP), el programa de historia clínica informatizada que utilizan los profesionales sanitarios.

Asesoramiento

De esta forma, desde el CAP se derivará a cada persona al equipamiento deportivo o consejo deportivo donde recibirá el asesoramiento del educador físico deportivo.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya también ha reclamado en un comunicado la necesidad de introducir una delimitación "clara" de competencias y diferencias entre el ejercicio físico y el ejercicio físico terapéutico, un ámbito "exclusivo de la fisioterapia".

Por este motivo, han pedido a los departamentos de Salud y de Deportes, los impulsores del programa, que el despliegue de este incorpore protocolos de derivación, criterios de inclusión y exclusión, circuitos de seguridad clínica y una definición de las responsabilidades de cada perfil profesional.

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Aun así, Ramon Aiguadé ha ofrecido su disposición a la Generalitat de Catalunya para poder desplegar la propuesta y para que los fisioterapeutas puedan formar parte del circuito.

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