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Cooper Flagg, elegido novato del año de la NBA

Cooper Flagg, la superestrella que toda la NBA quería, ya invita a soñar a los Dallas Mavericks

Cooper Flagg es elegido novato del año de la NBA

Cooper Flagg es elegido novato del año de la NBA

EFE

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Chicago
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Cooper Flagg, alero de los Dallas Mavericks, seleccionado con el número uno en el draft de 2025, fue elegido este lunes como mejor novato del año en la NBA.

Flagg, formado en la universidad de Duke y de solo 19 años, promedió 21 puntos, 6.4 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Dallas Mavericks.

El nativo de Newport (Maine) fue el más votado por un grupo de cien medios de comunicación y ganó por delante de Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y de VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers.

El ex de Duke igualó un récord de Michael Jordan como novato que lideró a su equipo por puntos, rebotes, asistencias y robos, informó la NBA.

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Es además el segundo jugador más joven en llevarse este galardón, detrás de LeBron James.

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