Allyson Felix regresa al atletismo a los 40 años para intentar competir en Los Angeles 2028

La exvelocista estadounidense Allyson Felix, de 40 años, volverá al atletismo para tratar de competir en los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en Los Ángeles (Estados Unidos), según ha desvelado en una entrevista con la revista Time publicada el lunes.

Felix ha ganado un total de 11 medallas olímpicas: siete de oro, tres de plata y una de bronce, y es la atleta de pista y campo más laureada de la historia de los Juegos. Se retiró en 2022.

"A esta edad, probablemente debería quedarme en casa y cuidar de mis hijos. Y simplemente, ¿por qué no? Démosle la vuelta a la situación. Vamos a por ello. Seamos vulnerables", afirmó Felix, que califica su regreso como "un experimento en vivo sobre el potencial humano".

La atleta, natural de Los Ángeles, señaló que el hecho de que ningún velocista estadounidense haya llegado nunca a los Juegos con más de 40 años no significa necesariamente que nadie pueda hacerlo.

20 medallas

"Este es un regreso a casa único en la vida. Sé que a los 40 no estoy en mi mejor momento. No me hago ilusiones al respecto. Tengo muy claro de qué se trata y qué quiero conseguir. Y espero que se vea así", señaló Felix.

La estrella del atletismo, que ha ganado 20 medallas en Campeonatos del Mundo a lo largo de su carrera, afirmó que no se hace ilusiones, pero que está dispuesta a intentarlo.

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Felix y su entrenador de toda la vida, Bobby Kersee, tienen previsto comenzar un programa de entrenamiento completo en octubre. Ella espera volver a la competición en 2027. Un año más tarde, los Juegos de verano se celebrarán en su ciudad natal, Los Ángeles, y ella tendrá 42 años.