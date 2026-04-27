El Sant Andreu y el Europa tendrán césped natural y podrán disputar sus partidos de Primera Federación en casa

La UE Sant Andreu, el CE Europa y el Ayuntamiento de Barcelona han anunciado un acuerdo para que tanto el Narcís Sala como el Nou Sardenya dispongan de césped natural que les permita competir la próxima temporada en Primera Federación, tal y como exige las normativa de la Real Federación Española de Fútbol. Las diferentes reuniones bilaterales del consistorio han logrado desbloquear una situación incómoda, evitando el exilio no deseado a Can Dragó. Paralelamente, ambas instituciones dispondrán de instalaciones municipales para el uso de sus respectivas academias de fútbol base, esencia de sus proyectos sociales y de barrio.

Ha sido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con la presencia del regidor de Deportes, David Escudé, quien ha comunicado este lunes a los máximos representantes de la UE Sant Andreu y el CE Europa que el Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado nuevos espacios para asegurar los entrenamientos de los equipos formativos. El Sant Andreu, que logró este curso el ascenso a Primera Federación, ubicará a sus equipos de base en los campos del AISS, Bon Pastor y Baró de Viver; los del CE Europa, además del campo del Águila, también dispondrán del campo de Llars Mundet.

Uno y otro club expresaron su satisfacción por el acuerdo y agradecieron al ayuntamiento la rapidez en desencallar el problema en que se había convertido el éxito deportivo de ambos. Desde el Ayuntamiento, de hecho, ya se han iniciado los trámites para instalar el césped natural en los dos estadios de cara a la próxima temporada. "En todo momento, desde el Ayuntamiento se ha trabajado para asegurar que todo el deporte base de ambos equipos dispusiera de campos alternativos en la ciudad antes de tomar de iniciar las actuaciones para la instalación del césped natural en los estadios", asegura la nota municipal.

El Ayuntamiento lamentó en la nota que la RFEF no permita el uso de césped artificial en esta categoría y remarcó que "continuará insistiendo junto con todas las instituciones para modificar la normativa vigente respecto al césped, por motivos de sostenibilidad ambiental, económica, deportiva y social, así como para ampliar el plazo para la instalación del césped natural a los equipos que ascienden a 1a RFEF".

El Europa, que ha jugado la segunda parte de esta temporada en Can Dragó, celebró la noticia. "La instalación de césped natural en el Nou Sardenya, que permitirá el retorno del primer equipo masculino a nuestro estadio, será una realidad. Hoy se nos ha confirmado esta noticia tan esperada por el europeísmo. Agradecemos, sinceramente, al Ayuntamiento de Barcelona, y en especial a David Escudé, la predisposición y el esfuerzo a pesar de las dificultades", indicó en su comunicado.

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"El Ayuntamiento tramitará la licitación por la vía urgente para que esté listo lo antes posible, para intentar empezar la liga en el Narcís Sala", reza la nota del Sant Andreu, que destaca que el estadio tendrá la iluminación adecuada que pide la normativa de la RFEF y también agradece la implicación personal de las autoridades locales en la pronta resolución de la situación, así como la movilización populary vecinal.